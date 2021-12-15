200 milyon ışık yılı ötede ’İnek’ bulundu! İşte bilim dünyasını şaşkına çeviren olay!

Bilim insanları patlamanın en başta farklı bir nedeni olduğunu düşündü, hatta birkaç senaryo üstünde duruldu. Fakat yeni yapılan analizler ve araştırmalar patlamanın arkasında kara delik veya nötron yıldızı olduğunu gösteriyor.

Nature Astronomy'de yayınlanan makaleye göre bilim insanları X-ışını sinyallerini 60 gün boyunca her 4,4 milisaniyede meydana geldiğini buldular. Frekanslara dayanarak, x-ışınlarının 1000 km'den daha geniş olmayan ve 800 Güneş kütlesinden daha az ağırlığa sahip bir nesne tarafından yayıldığını belirlediler.

Gök bilimciler bu nesnenin kara delik veya nötron yıldızı olduğunu düşünüyor. Sonuç olarak ölmekte olan bir yıldız ve yeni doğan bir cisim var. Yeni gök cismi kendisini çevreleyen materyali yiyip biritiyor ve bu süreçte patlamalar meydana geliyor.

Araştırmacılarından Dheeraj Pasham, "Muhtemelen bir süpernovanın sonucunda yeni doğan bir gök cismini keşfettik. Bu durum normal süpernovalarda olur, ancak bunu daha önce görmemiştik. Sonuç olarak yeni bir kara delik veya nötron yıldızı oluşuyor. Bu sürece şahitlik ediyoruz" dedi.