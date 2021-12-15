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200 milyon ışık yılı ötede 'İnek' bulundu! İşte bilim dünyasını şaşkına çeviren olay!

Bilim insanları 3 sene önce 2018 Haziran ayında çok ilginç bir patlama keşfetti. Bu patlamaya SN 2018cow ismi verildi. Kısaca Türkçe adıyla 'İnek' denildi. CGCG 137-068 galaksisinin bir kolunda meydana gelen olay araştırmacıları şaşkına çevirmişti. Ancak yapılan analizler sonucu işin gerçeği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.12.2021 16:00 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 16:06
200 milyon ışık yılı ötede ’İnek’ bulundu! İşte bilim dünyasını şaşkına çeviren olay!

Bilim insanları patlamanın en başta farklı bir nedeni olduğunu düşündü, hatta birkaç senaryo üstünde duruldu. Fakat yeni yapılan analizler ve araştırmalar patlamanın arkasında kara delik veya nötron yıldızı olduğunu gösteriyor.

200 milyon ışık yılı ötede ’İnek’ bulundu! İşte bilim dünyasını şaşkına çeviren olay!

Nature Astronomy'de yayınlanan makaleye göre bilim insanları X-ışını sinyallerini 60 gün boyunca her 4,4 milisaniyede meydana geldiğini buldular. Frekanslara dayanarak, x-ışınlarının 1000 km'den daha geniş olmayan ve 800 Güneş kütlesinden daha az ağırlığa sahip bir nesne tarafından yayıldığını belirlediler.

200 milyon ışık yılı ötede ’İnek’ bulundu! İşte bilim dünyasını şaşkına çeviren olay!

Gök bilimciler bu nesnenin kara delik veya nötron yıldızı olduğunu düşünüyor. Sonuç olarak ölmekte olan bir yıldız ve yeni doğan bir cisim var. Yeni gök cismi kendisini çevreleyen materyali yiyip biritiyor ve bu süreçte patlamalar meydana geliyor.

200 milyon ışık yılı ötede ’İnek’ bulundu! İşte bilim dünyasını şaşkına çeviren olay!

Araştırmacılarından Dheeraj Pasham, "Muhtemelen bir süpernovanın sonucunda yeni doğan bir gök cismini keşfettik. Bu durum normal süpernovalarda olur, ancak bunu daha önce görmemiştik. Sonuç olarak yeni bir kara delik veya nötron yıldızı oluşuyor. Bu sürece şahitlik ediyoruz" dedi.

200 milyon ışık yılı ötede ’İnek’ bulundu! İşte bilim dünyasını şaşkına çeviren olay!

Ekipten başka bir uzman ise İnek patlamasında ortaya çıkan ışığın bir süpernovadan daha parlak olduğunu belirtti. Uzman, "Daha parlak bir ışıkla karşılaştık. Bu durum bizleri farklı bir şeyler olduğuna dair başka senaryolara yönlendirdi. Ancak yaptığımız analizler sonucu daha önceki tahminlerin yanlış olduğuna karar verdik.

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