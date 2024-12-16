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ESKİ ARAÇ SAHİPLERİ İÇİN ÖNEMLİ GELİŞME! Hurda teşviki ne zaman çıkacak? Hurda teşviki ile ÖTV'siz alınabilecek araçlar hangileri?

Hurda Teşviki, 25 yaş ve üzeri eski araç sahipleri için önemli bir fırsat sunuyor. ÖTV'siz sıfır araç alımını sağlayan bu düzenleme ili ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. 2000 model ve altı araç sahiplerine yönelik sunulan hurda teşviki kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu. Meclis'te 2025 yılı bütçe görüşmeleri devam ederken, ÖTV indirimi ile ilgili yeni düzenlemeler de ele alınıyor.Yeni teklif, eski otomobillerin geri dönüşüme verilmesini teşvik ederken, bu araçların yerine yeni, çevreci ve güvenli yerli üretim araçların alınmasını hedefliyor. Peki, Hurda teşviki çıktı mı? Hurda teşviki ile ÖTV'siz alınabilecek araçlar hangileri? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 16.12.2024 17:15 Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 17:15
ESKİ ARAÇ SAHİPLERİ İÇİN ÖNEMLİ GELİŞME! Hurda teşviki ne zaman çıkacak? Hurda teşviki ile ÖTV’siz alınabilecek araçlar hangileri?

Hurda teşviki son dakika gelişmeleri 25 yaş ve üzeri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. 2000 model ve altı araç sahiplerinin, ÖTV'siz sıfır araç alabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan kanun teklifi ile eski araçların geri dönüşüme kazandırılması sağlanırken, yerine daha çevreci ve güvenli yerli üretim araçların alınması teşvik edilecek. Peki, hurda teşviki ne zaman çıkacak, nasıl uygulanacak?

ESKİ ARAÇ SAHİPLERİ İÇİN ÖNEMLİ GELİŞME! Hurda teşviki ne zaman çıkacak? Hurda teşviki ile ÖTV’siz alınabilecek araçlar hangileri?

25 YAŞ ÜSTÜ ARAÇ SAHİPLERİNE ÖTV'SİZ SIFIR ARAÇ
Teklif ile 25 yaş ve üstü olan taşıtların yenilerek ekonomiye kazandırılması, bu kapsamdaki ithalatın azaltılması, akaryakıt israfının önüne geçilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi amaçlandığı açıklandı.

Gerekçe olarak ise "TÜİK verilerine göre 2023 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 28 milyon 740 bin 492 adet olarak açıklanmış, bu sayı 2024 yılının Ağustos ayında 30 milyonu aşmıştır. Yine TÜİK'e göre Türkiye'de trafiğe kaydı bulunan araçların yaş ortalaması ise 14,5 olarak hesaplanmıştır. Araç sayısının yüzde 25'lik kısmı ise 21 yaşından büyük taşıtlardan oluşmaktadır.

ESKİ ARAÇ SAHİPLERİ İÇİN ÖNEMLİ GELİŞME! Hurda teşviki ne zaman çıkacak? Hurda teşviki ile ÖTV’siz alınabilecek araçlar hangileri?

Yaşı büyük araçlar, tamir, bakım masrafları açısından külfet oluştururken diğer yandan trafikte de mal ve can kaybına sebep olacak şekilde tehlike arz edebilmektedirler. Ayrıca hem çevreye hem de ekonomiye zarar vermektedirler. Bu anlamda 25 yaşından büyük araçların geri dönüşüme verilmesi, ekonomik, çevre kirliliği, ulaşım güvenliği açısından ehemmiyet arz etmektedir.

25 yaş ve daha büyük araçların geri dönüşüme verilmesini teşvik amacıyla araçlarını geri dönüşüme verenlerin bir defalığa mahsus olmak üzere Türkiye'de üretilmiş olmak kaydıyla alacakları yeni araçların Özel Tüketim Vergisinden muaf tutulması bu kapsamda önemli bir gelişme olacaktır." denildi.

ESKİ ARAÇ SAHİPLERİ İÇİN ÖNEMLİ GELİŞME! Hurda teşviki ne zaman çıkacak? Hurda teşviki ile ÖTV’siz alınabilecek araçlar hangileri?

HURDA TEŞVİKİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Eski otomobillerin geri dönüşüme verilmesini sağlamak, bu araçların yerine daha çevreci ve güvenli yerli üretim araçların alınmasını teşvik etmeyi amaçlayan kanun henüz görüşülmek üzere teklif aşamasında.

Kanunla ilgili yeni bir gelişme bulunmuyor. Ancak hurda teşvikinin yürürlüğe girmesi halinde son yıllarda düşen yerlilik oranı, fiyatlar ve eski araçların hurdaya ayrılması noktasında faydalı olacağı belirtiliyor.

ESKİ ARAÇ SAHİPLERİ İÇİN ÖNEMLİ GELİŞME! Hurda teşviki ne zaman çıkacak? Hurda teşviki ile ÖTV’siz alınabilecek araçlar hangileri?

HURDA TEŞVİKİ İLE ÖTV'SİZ ALINABİLECEK ARAÇLAR

Hurda teşviki ile alınabilecek araçlar, "Türkiye'de üretilmiş olan araçlar" olarak nitelendirildi.

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