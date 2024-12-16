ESKİ ARAÇ SAHİPLERİ İÇİN ÖNEMLİ GELİŞME! Hurda teşviki ne zaman çıkacak? Hurda teşviki ile ÖTV’siz alınabilecek araçlar hangileri?

Hurda Teşviki, 25 yaş ve üzeri eski araç sahipleri için önemli bir fırsat sunuyor. ÖTV'siz sıfır araç alımını sağlayan bu düzenleme ili ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. 2000 model ve altı araç sahiplerine yönelik sunulan hurda teşviki kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu. Meclis'te 2025 yılı bütçe görüşmeleri devam ederken, ÖTV indirimi ile ilgili yeni düzenlemeler de ele alınıyor.Yeni teklif, eski otomobillerin geri dönüşüme verilmesini teşvik ederken, bu araçların yerine yeni, çevreci ve güvenli yerli üretim araçların alınmasını hedefliyor. Peki, Hurda teşviki çıktı mı? Hurda teşviki ile ÖTV'siz alınabilecek araçlar hangileri? İşte, detaylar...