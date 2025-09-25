Trend Galeri Trend Yaşam 2000'deki İstanbulspor - Trabzonspor maçında ilk yarıyı 0-1 geride kapatan, kendisini oyuna sokan ve hat-trick yapan İstanbulspor'un teknik direktörü kimdir?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde yarışmacıya 2000'deki İstanbulspor - Trabzonspor maçında ilk yarıyı 0-1 geride kapatan, kendisini oyuna sokan ve hat-trick yapan İstanbulspor'un teknik direktörü kimdir? sorusu yöneltildi. Şıkları yarışmacıyla birlikte televizyon izleyicisi de değerlendiriyor. İşte, sorunun doğru cevabı:

Giriş Tarihi: 25.09.2025 21:58 Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 21:59
2000'deki İstanbulspor - Trabzonspor maçında ilk yarıyı 0-1 geride kapatan, kendisini oyuna sokan ve hat-trick yapan İstanbulspor'un teknik direktörü kimdir? sorusunda şıklar şöyle:

A- AYKUT KOCAMAN

B- FEYYAZ UÇAR

C- TANJU ÇOLAK

D- RIDVAN DİLMEN

DOĞRU CEVAP: A- AYKUT KOCAMAN

