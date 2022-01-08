2021 yılında rekorlar kırıldı, 2022’ye dikkat! Meteoroloji uzmanı uyardı: Benzer olaylar yaşanabilir

2021 yılını geride bıraktık. 2021 yılı sıcaklık rekorlarının kırıldığı ve yağışların önceki yıllara göre arttığı yıl oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Şırnak'ın Cizre ilçesinde gün içerisinde termometre 49.1 dereceyi gösterdi. Yine Kasım ayıda son 50 yılın en sıcak aylarından biri oldu. Kasım ayında da en yüksek sıcaklık 32,1 dereceyle Adana'da ölçüldü.

"2021 YILINDA PEK ÇOK AYDA REKOR SICAKLIKLAR GÖRDÜK"

2021 yılının iklimsel bir değişim sürecinden olduğumuzu hissettiğini söyleyen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, "Nitekim artık ülke olarak iklimsel bir değişim süreci içindeyiz.

2021 yılına ay ay bakacak olursak, genel olarak sıcaklıkların ortalamanın üzerinde olduğunu, hatta pek çok aylarda da rekor sıcaklıkları gördüğümüzü söyleyebiliriz. 2021 Ekim ayı içinde sıcaklıkların arttığını görüyoruz

Aynı zamanda ekim ayı itibarıyla tarım su ayına giriyoruz. Ancak ekim ayında yağışlarda yüzde 39 oranında azalma olduğunu gördük. Yine 2021 Kasım ayında sıcaklıklar çok yüksek oldu.