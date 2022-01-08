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2021 yılında rekorlar kırıldı, 2022'ye dikkat! Meteoroloji uzmanı uyardı: Benzer olaylar yaşanabilir

2021 yılında sıcaklık ve yağış rekorları kırıldı. 2021 Temmuz ayında Şırnak'ın Cizre ilçesinde ölçülen 49.1 derece, Türkiye rekoru oldu. Kasım ayında son 50 yılın en sıcak aylarından biri yaşandı. 2021 yılını değerlendiren İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, "2021 yılı genel olarak sıcaklıkların rekorlar düzeyinde olduğu bir yıl oldu. 2021 yılında sıcaklıkların artması nedeniyle kuvvetli yağış, sel felaketleri, yıldırım ve orman yangınlarıyla karşı karşıya kaldık. 2022 yılında da benzer şekilde olayların yaşanması mümkün" dedi.

DHA Trend Yaşam
Giriş Tarihi: 08.01.2022 10:59 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 11:30
2021 yılında rekorlar kırıldı, 2022’ye dikkat! Meteoroloji uzmanı uyardı: Benzer olaylar yaşanabilir

2021 yılını geride bıraktık. 2021 yılı sıcaklık rekorlarının kırıldığı ve yağışların önceki yıllara göre arttığı yıl oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Şırnak'ın Cizre ilçesinde gün içerisinde termometre 49.1 dereceyi gösterdi. Yine Kasım ayıda son 50 yılın en sıcak aylarından biri oldu. Kasım ayında da en yüksek sıcaklık 32,1 dereceyle Adana'da ölçüldü.

2021 yılında rekorlar kırıldı, 2022’ye dikkat! Meteoroloji uzmanı uyardı: Benzer olaylar yaşanabilir

"2021 YILINDA PEK ÇOK AYDA REKOR SICAKLIKLAR GÖRDÜK"
2021 yılının iklimsel bir değişim sürecinden olduğumuzu hissettiğini söyleyen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, "Nitekim artık ülke olarak iklimsel bir değişim süreci içindeyiz.

2021 yılında rekorlar kırıldı, 2022’ye dikkat! Meteoroloji uzmanı uyardı: Benzer olaylar yaşanabilir

2021 yılına ay ay bakacak olursak, genel olarak sıcaklıkların ortalamanın üzerinde olduğunu, hatta pek çok aylarda da rekor sıcaklıkları gördüğümüzü söyleyebiliriz. 2021 Ekim ayı içinde sıcaklıkların arttığını görüyoruz

2021 yılında rekorlar kırıldı, 2022’ye dikkat! Meteoroloji uzmanı uyardı: Benzer olaylar yaşanabilir

Aynı zamanda ekim ayı itibarıyla tarım su ayına giriyoruz. Ancak ekim ayında yağışlarda yüzde 39 oranında azalma olduğunu gördük. Yine 2021 Kasım ayında sıcaklıklar çok yüksek oldu.

2021 yılında rekorlar kırıldı, 2022’ye dikkat! Meteoroloji uzmanı uyardı: Benzer olaylar yaşanabilir

Hatta 2021 Kasım ayından son 50 yılın en sıcak kasım ayını yaşadık. Yine Kasım ayında yağış da yüzde 21 oranında azaldı. Eylül ayında yağışlarda yüzde 35 oranında bir artış var. Ancak bu dönemde sel felaketleriyle karşı karşıya kaldık. Ekim ayında Giresun'da kuvvetli bir sel yaşandı. Bu sel yüzünden topraklarımızın verimli kısımlarını kaybettik" dedi.

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