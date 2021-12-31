2022'de bizi neler bekliyor? Zaman yolcularından kehanetler

Son zamanlarda TikTok'ta 'zaman yolcuları' akımı başladı. Bazı kullanıcılar gelecekten geldiğini belirterek 2022'de yaşanacaklara tanık olduğunu iddia ediyor. İşte TikTok kullanıcılarının 2022'de gerçekleşeceğini belirttikleri olaylardan bazıları...
Son zamanlarda özellikle TikTok gibi sosyal medya mecralarında 'zamanda yolculuk' yaptığını insanlar oldukça ilgi görüyor. Zaman yolcuları, kullanıcılara gelecekten çeşitli teoriler sunuyor.
Her bir zaman yolcusu farklı tahminlerde bulundu.
İşte gelecekten geldiğini iddia eden zaman yolcularının tahminlerinden bazıları:
ATLANTİS'İN KEŞFİ
@aesthetictimewarper isimli TikTok kullancısı Yunan filozof Platon'un bahsettiği efsanevi Atlantis'in 2 Şubat 2022'de keşfedildiğini iddia etti.
UZAYLILARLA SAVAŞ
@futuretimetraveller isimli Tiktok kullanıcısı ise yaklaşık 2.5 metre boyundaki canavarımsı uzaylılarla savaşa girileceğini iddia etti. Tam tarih olarak 24 Mayıs 2022'ye işaret eden sözde zaman yolcusu, "Uzaylılar dediğiniz şey gelecek yıl Dünya'ya geelek. Uzun şekilli kafatasları, koyu gri tenleri ve çarpış bir görümleri var. Boyutlararası savaşa gireceğiz" dedi.
SÜPER VOLKAN PATLAMASI
@thatonetimetraveler ise bir TikTok videosu yayımlayarak kitlesel bir yok oluşa neden olacak olan süper volkan patlamasından bahsetti. Yellowstone yanardağının patlayacağını iddia eden kullanıcı yanardağın ABD'nin Bağımsızlık Günü olan 4 Temmuz'da patlayacağını söyledi.
Ayrıca kullanıcı insanlara sığınak inşa edip çok fazla malzeme stoklarmalarını da öğütledi. Bunun yanı sıra uzmanlar, yakın zamanda Yellowstone'un patlamasının oldukça düşük bir ihtimal olduğunu iddia ediyor. Yanardağ 640 bin yıldır patlamadı.