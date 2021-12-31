2022'de bizi neler bekliyor? Zaman yolcularından kehanetler

@futuretimetraveller isimli Tiktok kullanıcısı ise yaklaşık 2.5 metre boyundaki canavarımsı uzaylılarla savaşa girileceğini iddia etti. Tam tarih olarak 24 Mayıs 2022 'ye işaret eden sözde zaman yolcusu, "Uzaylılar dediğiniz şey gelecek yıl Dünya'ya geelek. Uzun şekilli kafatasları, koyu gri tenleri ve çarpış bir görümleri var. Boyutlararası savaşa gireceğiz" dedi.

SÜPER VOLKAN PATLAMASI

@thatonetimetraveler ise bir TikTok videosu yayımlayarak kitlesel bir yok oluşa neden olacak olan süper volkan patlamasından bahsetti. Yellowstone yanardağının patlayacağını iddia eden kullanıcı yanardağın ABD'nin Bağımsızlık Günü olan 4 Temmuz'da patlayacağını söyledi.

Ayrıca kullanıcı insanlara sığınak inşa edip çok fazla malzeme stoklarmalarını da öğütledi. Bunun yanı sıra uzmanlar, yakın zamanda Yellowstone'un patlamasının oldukça düşük bir ihtimal olduğunu iddia ediyor. Yanardağ 640 bin yıldır patlamadı.