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2024'te en çok siparişi edilen yemek belli oldu! Bakın en çok hangi yemeği yemişiz...
2024'te en çok siparişi edilen yemek belli oldu! Bakın en çok hangi yemeği yemişiz...
Bir online yemek sipariş sitesinin yayınladığı 2024 yılının en çok sipariş verilenler listesi birçok kişiyi şaşırttı. Özellikle yemek yeme konusunda birbirinden farklı seçenek arasından ilk 5 listesi Türkiye'nin yemek haritasını gözler önüne serdi.
Giriş Tarihi: 24.12.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 12:13