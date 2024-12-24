Trend Galeri Trend Yaşam 2024'te en çok siparişi edilen yemek belli oldu! Bakın en çok hangi yemeği yemişiz...

2024'te en çok siparişi edilen yemek belli oldu! Bakın en çok hangi yemeği yemişiz...

Bir online yemek sipariş sitesinin yayınladığı 2024 yılının en çok sipariş verilenler listesi birçok kişiyi şaşırttı. Özellikle yemek yeme konusunda birbirinden farklı seçenek arasından ilk 5 listesi Türkiye'nin yemek haritasını gözler önüne serdi.

İHA
Giriş Tarihi: 24.12.2024 12:07 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 12:13
2024’te en çok siparişi edilen yemek belli oldu! Bakın en çok hangi yemeği yemişiz...

Milyonlarca kullanıcı arasından yapılan incelemeler, Türkiye'nin damak tadının nasıl şekillendiğini anlamaya yardımcı oluyor. Şirket, milyonlarca kullanıcısının damak zevkini, sektördeki değişimleri ve yeme-içme trendlerini ortaya koydu.

2024’te en çok siparişi edilen yemek belli oldu! Bakın en çok hangi yemeği yemişiz...

2024'te platformdan en çok sipariş edilen yemekler şunlar oldu:

1.Tavuk Döner Dürüm

2024’te en çok siparişi edilen yemek belli oldu! Bakın en çok hangi yemeği yemişiz...

2.Burger

2024’te en çok siparişi edilen yemek belli oldu! Bakın en çok hangi yemeği yemişiz...

3.Lahmacun

2024’te en çok siparişi edilen yemek belli oldu! Bakın en çok hangi yemeği yemişiz...

4.Pizza

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