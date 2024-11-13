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2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM: "Bu rakam masada!" Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

Asgari ücret zammı Ocak 2025 araştırmaları vatandaşların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Yeni yıl için rakamlar araştırılırken yeni ücretin belirlenmesinde doğrudan etkiye sahip olan enflasyon verileri de belli oluyor. İlk dört aylık enflasyon verilerinin belirlenmesiyle birlikte 17.002 TL olan rakamın düzenlenmesi beklenirken Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan işveren ve işçi temsilcilerinin bir araya gelirken müzakerelerde bulunacağı tespit komisyonunun toplanacağı tarih ile ilgili bilgi verdi. Yıllık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla net ücret belirlenecek. O rakam gündeme geliyor. Peki 2025 asgari ücret zammı ne kadar kaç TL olacak? İşte detaylar

Giriş Tarihi: 13.11.2024 10:54 Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 10:54
2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM: Bu rakam masada! Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

2025 asgari ücret zammı hesaplamaları yapılıyor. Geçtiğimiz yıl ocak ayında belirlenen rakam tüm yıl geçerli oldu. Son olarak 17.002 TL olarak belirlenen ücrette gözler toplantılara çevrildi. Müzakereler onucunda yeni rakamlar netleşecek. İşte 2025 Ocak asgari ücret zammı hesaplamaları ve detaylar

2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM: Bu rakam masada! Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

EKİM AYI ENFLASYON SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ait enflasyon verilerini duyurdu.

Buna göre; Ekim ayında enflasyon, bir önceki aya göre yüzde 2,88 artış gösterdi.

2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM: Bu rakam masada! Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı için belirlenen asgari ücreti Aralık ayında açıklayacak. Yeni ücret, yalnızca asgari ücretle çalışanlar için değil, aynı zamanda diğer ücretli çalışanlar için de önemli bir gösterge olarak değerlendirilecek.

2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM: Bu rakam masada! Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ 15 KASIM'DA!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 15 Kasım'da merkezi yönetim bütçesinin uygulama sonuçlarını kamuoyuna açıklayacak.

Kasım ayında, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretle ilgili açıklamalara da yoğunlaşılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada, "2025 yılından itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz var. Aralık ayında bu süreci başlatacağız." ifadelerini kullanmıştı.

2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM: Bu rakam masada! Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Asgari ücret ile ilgili açıklama yapan Bakan Işıkhan şunları söyledi:

Asgari ücret ülkemizde ve tüm dünyada en düşük ücreti belirleyen bir ücret niteliğinde. Minimum ücreti ifade etmektedir. Çalışanlarımızı ve dolaylı olarak ailelerini etkileyen bir durum. Çalışma hayatımızın temel konularından bir tanesi. Asgari ücreti tek başımıza hükümet olarak belirlediğimiz konu değil. İnşallah Aralık ayının ilk haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını başlatacak. Belirli bir zaman aralığında 31 Aralık'a kadar netleştirip yayımlamak zorundayız Resmi Gazete'de. Aralık ayında kamuoyuyla paylaşma imkanımız olacak.

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