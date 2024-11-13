2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM: "Bu rakam masada!" Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

Asgari ücret zammı Ocak 2025 araştırmaları vatandaşların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Yeni yıl için rakamlar araştırılırken yeni ücretin belirlenmesinde doğrudan etkiye sahip olan enflasyon verileri de belli oluyor. İlk dört aylık enflasyon verilerinin belirlenmesiyle birlikte 17.002 TL olan rakamın düzenlenmesi beklenirken Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan işveren ve işçi temsilcilerinin bir araya gelirken müzakerelerde bulunacağı tespit komisyonunun toplanacağı tarih ile ilgili bilgi verdi. Yıllık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla net ücret belirlenecek. O rakam gündeme geliyor. Peki 2025 asgari ücret zammı ne kadar kaç TL olacak? İşte detaylar