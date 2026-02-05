Trend Galeri Trend Yaşam 2026 LGS tarihi açıklandı! LGS başvuruları ne zaman alınacak, sınav hangi gün yapılacak?

2026 LGS sınav tarihi açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi takvime göre, 8. sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacağı merkezi sınav, sözel ve sayısal olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilecek. Peki, 2026 LGS başvuruları ne zaman başlayacak?

Giriş Tarihi: 05.02.2026 09:35 Güncelleme Tarihi: 05.02.2026 09:36