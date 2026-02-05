Trend Galeri Trend Yaşam 2026 LGS tarihi açıklandı! LGS başvuruları ne zaman alınacak, sınav hangi gün yapılacak?

2026 LGS tarihi açıklandı! LGS başvuruları ne zaman alınacak, sınav hangi gün yapılacak?

2026 LGS sınav tarihi açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi takvime göre, 8. sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacağı merkezi sınav, sözel ve sayısal olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilecek. Peki, 2026 LGS başvuruları ne zaman başlayacak?

Giriş Tarihi: 05.02.2026 09:35 Güncelleme Tarihi: 05.02.2026 09:36
2026 LGS tarihi açıklandı! LGS başvuruları ne zaman alınacak, sınav hangi gün yapılacak?

2026 LGS sınav tarihi resmen açıklandı. MEB tarafından yayımlanan sınav takvimi doğrultusunda merkezi sınavın yapılacağı gün netleşirken, 8. sınıf öğrencileri ve veliler LGS başvurularının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.

2026 LGS tarihi açıklandı! LGS başvuruları ne zaman alınacak, sınav hangi gün yapılacak?

2026 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında uygulanacak merkezi sınavın tarihini açıkladı. Buna göre 8'inci sınıf öğrencilerinin katılacağı 2026 LGS, 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

2026 LGS tarihi açıklandı! LGS başvuruları ne zaman alınacak, sınav hangi gün yapılacak?

SINAV SORULARI MÜFREDATA GÖRE HAZIRLANACAK

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, LGS'de yer alacak tüm soruların Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programlarında bulunan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacağı vurgulandı. Sınavda, öğrencilerin okulda edindikleri bilgi ve beceriler ölçülecek.

2026 LGS tarihi açıklandı! LGS başvuruları ne zaman alınacak, sınav hangi gün yapılacak?

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Öte yandan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi de netleşti. Buna göre okullarda ders zili 26 Haziran 2026 Cuma günü son kez çalacak ve eğitim öğretim yılı tamamlanmış olacak.

2026 LGS tarihi açıklandı! LGS başvuruları ne zaman alınacak, sınav hangi gün yapılacak?

LGS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

LGS 2026 başvuru tarihi henüz belli olmadı. Söz konusu sınavın başvuru tarihi, ilerleyen zamanlarda Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanacak.