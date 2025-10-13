Trend Galeri Trend Yaşam 2026 OCAK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: Enflasyon farkıyla netleşecek! Ocak emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı eylül ayı enflasyon verilerinin ardından gözler 2026 Ocak dönemi emekli maaş zammına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranını belirleyecek 6 aylık enflasyon farkının üç aylık bölümü netleşirken, kalan ekim, kasım ve aralık verileri büyük önem taşıyor. Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri ve Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu enflasyon tahminleri, emekli zammının yüzde kaç olabileceğine dair ipuçları veriyor. Peki son tabloya göre emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı oranı ne kadar olacak? İşte güncel tahminler ve olası artış oranları...

Giriş Tarihi: 13.10.2025 22:30
Emeklilerin 2026 Ocak emekli maaş zammını belirleyecek 6 aylık enflasyon hesaplamasında üç aylık dönem geride kaldı. Temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyonları belli olurken, gözler şimdi ekim, kasım ve aralık ayı rakamlarına çevrildi. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri, yılın son çeyreğinde açıklanacak verilerle birlikte alacakları zam oranını netleştirecek. Peki, yıl sonu enflasyon tahminlerine göre 2026 emekli zammı ne kadar olacak? İşte güncel beklentiler ve tahmini zam tablosu...

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Emekli zammı, yılda 2 kez belirleniyor. Her yıl 6 aylık enflasyon farkına göre netleşen oran ocak ve temmuz aylarında ortaya çıkıyor ve emekli maaşlarındaki artışı gözler önüne seriyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 ocak zammı için temmuz–aralık dönemindeki TÜFE artışına göre artışını öğrenecek.
İşte, geride kalan üç aylık dönemde ortaya çıkan oranlar:

ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?

2025 Temmuz oranı: yüzde 2,06

2025 Ağustos oranı: yüzde 2,04

2025 Eylül oranı: yüzde 3,23

Böylece temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 3 aylık dönemde kümülatif enflasyon %7,5 civarında gerçekleşti.

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaş zammı için yıl sonu beklentileri değerlendiriliyor.

Orta Vadeli Program (OVP) 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,5 oldu. OVP tahmininin gerçekleşmesi halinde SSK, Bağkur maaş zamlarına yüzde 10,14 zam yapılacak.

Son yayımlanan Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise yıl sonu enflasyonu yüzde 29,86 bekleniyor. Buna göre zam oranı yüzde 11,3 olacak.

İşte, 2 senaryoda da olası yüzdelerle ortaya çıkacak emekli maaşı tablosu:

YÜZDE 10,14 EMEKLİ ZAMMI İLE OLASI EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

Mevcut Maaş (₺) Emekli Zammı (%10.14) Sonrası Maaş (₺)
16.881 18.593
17.000 18.724
17.100 18.834
17.200 18.944
17.500 19.275
18.000 19.825
18.200 20.045
18.500 20.376
19.000 20.927
19.200 21.147
19.300 21.257
19.500 21.477
20.000 22.028
20.100 22.138
22.000 24.231
22.500 24.782
23.000 25.332
25.000 27.535
YÜZDE 11,3 EMEKLİ ZAMMI İLE OLASI EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

Mevcut Maaş (₺) Emekli Zammı (%11,3) Sonrası Maaş (₺)
16.881 18.789
17.000 18.921
17.100 19.032
17.200 19.144
17.500 19.478
18.000 20.034
18.200 20.257
18.500 20.591
19.000 21.147
19.200 21.370
19.300 21.481
19.500 21.704
20.000 22.260
20.100 22.371
22.000 24.486
22.500 25.043
23.000 25.599
25.000 27.825
