2026 OCAK EMEKLİ ZAMMI: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?

2026 Ocak ayında emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranı bekleniyor. Beklentiler ve açıklanan enflasyon oranları göz önüne alınarak "2026 Ocak emekli zammı ne kadar olacak?" başlığı sosyal medyada sıkça gündeme geliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için tahmini zam oranları ile yeni emekli maaşı hesapları gündeme geliyor. TÜİK tarafından gelecek 3. oranla birlikte TÜFE farkı yeniden hesaplanacak. Eylül ayı tahminleri belli oldu. İşte 2'li zam hesabı!
|Mevcut Maaş (₺)
|Emekli Zammı (%10.14) Sonrası Maaş (₺)
|16.881
|18.593
|17.000
|18.724
|17.100
|18.834
|17.200
|18.944
|17.500
|19.275
|18.000
|19.825
|18.200
|20.045
|18.500
|20.376
|19.000
|20.927
|19.200
|21.147
|19.300
|21.257
|19.500
|21.477
|20.000
|22.028
|20.100
|22.138
|22.000
|24.231
|22.500
|24.782
|23.000
|25.332
|25.000
|27.535
|Mevcut Maaş (₺)
|Emekli Zammı (%11,3) Sonrası Maaş (₺)
|16.881
|18.789
|17.000
|18.921
|17.100
|19.032
|17.200
|19.144
|17.500
|19.478
|18.000
|20.034
|18.200
|20.257
|18.500
|20.591
|19.000
|21.147
|19.200
|21.370
|19.300
|21.481
|19.500
|21.704
|20.000
|22.260
|20.100
|22.371
|22.000
|24.486
|22.500
|25.043
|23.000
|25.599
|25.000
|27.825