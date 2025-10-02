2026 OCAK EMEKLİ ZAMMI: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?

EYLÜL AYI ENFLASYONU NE KADAR OLACAK?

3. oran olan Eylül ayı enflasyon oranı 3 Ekim Cuma günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak ve 3 aylık veri ortaya çıkacak.

Eylül ayı enflasyonu için tahminler belli oldu. TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre geçen ay yüzde 1,97 olan eylül ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,04'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 29,69'dan yüzde 29,86'ya çıktı. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 22,84'ten 22,25'e, 24 ay sonrası için de yüzde 16,92'den 16,78'e geriledi.