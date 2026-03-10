Trend Galeri Trend Yaşam 2026 TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ PDF! 500 bin konutun hak sahipleri nelere dikkat etmeli?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde kura sürecinde sona yaklaşıldı. Aralık ayından bu yana birçok ilde hak sahipleri belirlenirken, binlerce vatandaş konut sahibi olma şansı elde etti. 2026 TOKİ il il kura sonuçları sorgulama ekranı ise yoğun ilgi görüyor. Peki, TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir ve hak sahipleri nelere dikkat etmeli?

Giriş Tarihi: 10.03.2026 11:49 Güncelleme Tarihi: 10.03.2026 11:52
500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında TOKİ kura heyecanı devam ediyor. Aralık ayından bu yana birçok ilde hak sahipleri belirlenirken, bu hafta Muğla'da yeni kura çekimleri yapılacak. Çorum ve İstanbul'da gerçekleştirilecek hak sahibi belirleme kuralarıyla Yüzyılın Konut Projesi'nde kura süreci sona erecek. 2026 TOKİ il il kura sonuçları sorgulama ekranı ise konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

YÜZYILIN KONUT PROJESİ'NDE KURA ÇEKİMLERİNDE SONA YAKLAŞILDI!

TOKİ'nin resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, bu hafta Muğla'da kura çekimi yapılacak.

Çorum ve İstanbul'da yapılacak hak sahibi belirleme kuraları ile Yüzyılın Konut Projesi'nde kura süreci tamamlanacak.

YÜZYILIN KONUT PROJESİ'NDE BUGÜNE KADAR 78 İLDE KURALAR ÇEKİLDİ

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde 9 hafta geride kaldı.

29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 tarihleri arasında; Bu kapsamda, Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova, Kırıkkale, Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Tekirdağ, Balıkesir, Kocaeli, Eskişehir, Karaman, Konya, Sakarya, Mersin, Kırklareli, Diyarbakır, Adana, Çanakkale, Gaziantep, Bursa, Uşak, Isparta, Burdur, Edirne, Denizli, Osmaniye, Ankara, İzmir ve Hatay'da kura çekimleri tamamlandı.

Böylece 78 ilde toplam 397 bin 215 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

TOKİ KURA SONUCU NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura sonuçları, çekilişin yapıldığı gün TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan ediliyor.

Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılıyor.

Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebiliyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

ÇORUM VE İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ Çorum ve İstanbul kura tarihleri, saatleri ve yerleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

İSTANBUL DIŞINDAKİ İLLER İÇİN ÖDEME PLANI

İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI

İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

İstanbul'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

İstanbul'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.

TOKİ PEŞİNAT ÖDEMESİ NE ZAMAN?

TOKİ konut projesinde peşinat ödemeleri, sözleşme sırasında ilgili bankalara yatırılmaktadır.

2026 TOKİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

TOKİ projesinde ödeme planı yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade olarak açıklandı

İLK TESLİMAT TARİHİ AÇIKLANDI!

Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde bu yıl, diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması planlanıyor.