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21 yaş altı en değerli futbolcular açıklandı! Türkiye’den 2 isim listede: İlk 10'da..

Geleceğin yıldız futbolcuları arasında Türkiye'den iki yetenek parlıyor! Dünyanın dört bir yanındaki genç yeteneğin sıralandığı listede, bu iki isim ilk 10'da yerini aldı. Dünya futbolunun radarında olan 21 yaş altı genç kapasitesinin en değerlileri listesinde Türkiye'den iki oyuncunun yer alması, ülke futbolu adına büyük bir umut kaynağı oldu. Kulübün dikkatini çeken bu yetenekler, yalnızca kendi performanslarıyla değil, Türk futbolunu uluslararası arenada temsil etme potansiyelleriyle de ön plana çıkıyor. İşte, 21 yaş altı en değerli futbolcular listesi...

Giriş Tarihi: 08.11.2024 10:50 Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 10:50
21 yaş altı en değerli futbolcular açıklandı! Türkiye’den 2 isim listede: İlk 10’da..

Bu genç futbolcular, yetenekleri ve oyun zekalarıyla sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgisini çekmiş durumda. Özellikle Avrupa'da en üst düzeyde koşan bu gençlerin yurt dışı performansları yakından takip ediliyor. Artık birçok taraftar ve futbol kulübü, bu iki yeteneğin gelecekte hangi kulüplerde forma giyebileceğini konuşuyor. Peki, 21 yaş altı en değerli futbolcular kim? İşte, Türkiye'den 2 isimin ilk 10'da yer aldığı o liste...

21 yaş altı en değerli futbolcular açıklandı! Türkiye’den 2 isim listede: İlk 10’da..

98- YASİN ÖZCAN

Kasımpaşa - 14.8 milyon Euro

21 yaş altı en değerli futbolcular açıklandı! Türkiye’den 2 isim listede: İlk 10’da..

63- CAN UZUN

E. Frankfurt - 24.4 milyon Euro

21 yaş altı en değerli futbolcular açıklandı! Türkiye’den 2 isim listede: İlk 10’da..

50- SEMİH KILIÇSOY

Beşiktaş - 28.8 milyon Euro

21 yaş altı en değerli futbolcular açıklandı! Türkiye’den 2 isim listede: İlk 10’da..

10- KENAN YILDIZ

Juventus - 72.3 milyon Euro

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