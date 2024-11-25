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26 Kasım’a dikkat: Merkür retrosu başlıyor! Geçmiş o burçların kapısını çalacak…

26 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan Merkür retrosu, 12 burcu da derinden etkileyecek. Bu dönemde, eski ilişkiler gündeme gelebilir, bazı yanlış anlamalar yaşanabilir ve teknolojik aletlerde bozulmalar meydana gelebilir. Merkür'ün Yay burcunda gerçekleşecek olan bu geri hareketi 17 Aralık'a kadar devam edecek. Peki, 12 burç nasıl etkilenecek? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 25.11.2024 11:23 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 11:23
26 Kasım’a dikkat: Merkür retrosu başlıyor! Geçmiş o burçların kapısını çalacak…

İşte Merkür retrosunun 12 burç üzerindeki etkileri…

26 Kasım’a dikkat: Merkür retrosu başlıyor! Geçmiş o burçların kapısını çalacak…

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ BURCU

Birçok burç için zorlu geçecek olan Merkür gerilemesi, Koç ve yükselen Koç burcunu da zorlayacak.

26 Kasım’a dikkat: Merkür retrosu başlıyor! Geçmiş o burçların kapısını çalacak…

Akademik anlamda hayal kırıklıkları yaşayabilir ve girmiş olduğunuz sınav ya da yapmış olduğunuz başvurulardan olumsuz dönüşler alabilirsiniz.

26 Kasım’a dikkat: Merkür retrosu başlıyor! Geçmiş o burçların kapısını çalacak…

Yapmış olduğunuz seyahat planlarınız son dakika iptal edilebilir.

26 Kasım’a dikkat: Merkür retrosu başlıyor! Geçmiş o burçların kapısını çalacak…

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURCU

Merkür gerilemesi, Boğa ve yükselen Boğa burcunu özellikle ikili ilişkilerinde zorlayacak.

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