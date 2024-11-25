26 Kasım’a dikkat: Merkür retrosu başlıyor! Geçmiş o burçların kapısını çalacak…

26 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan Merkür retrosu, 12 burcu da derinden etkileyecek. Bu dönemde, eski ilişkiler gündeme gelebilir, bazı yanlış anlamalar yaşanabilir ve teknolojik aletlerde bozulmalar meydana gelebilir. Merkür'ün Yay burcunda gerçekleşecek olan bu geri hareketi 17 Aralık'a kadar devam edecek. Peki, 12 burç nasıl etkilenecek? İşte detaylar…