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28-29 Ekim resmi tatil mi 2024? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde 28 Ekim yarım gün mü, okullar tatil mi?

2024 Resmi tatiller takvimi gündemde. Ekim ayının gelişiyle birlikte Cumhuriyet Bayramı için araştırmalar hız kazandı. Okullar, kamu ve özel iş yerleri ile hizmet sektörü araştırılıyor. 28-29 Ekim resmi tatil mi merak ediliyor. Öte yandan tatilin hafta sonu ile birleşip birleşmediği de merak ediliyor. Peki; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü, okullar tatil mi? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 09.10.2024 23:55 Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 23:55
28-29 Ekim resmi tatil mi 2024? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde 28 Ekim yarım gün mü, okullar tatil mi?

28-29 Ekim resmi tatil mi 2024 yılı için sorgulanıyor. Tatil planlarını şimdiden çıkarmak isteyenler tarihlerin hangi güne denk geliğini de araştırıyor. Takvimde günler işaretlenmeye başladı. Peki; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü, okullar açık mı?

28-29 Ekim resmi tatil mi 2024? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde 28 Ekim yarım gün mü, okullar tatil mi?

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim resmi tatiller arasında değerlendiriliyor.

2024 yılında Cumhuriyet Bayramı Salı gününe denk geliyor.

28-29 Ekim resmi tatil mi 2024? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde 28 Ekim yarım gün mü, okullar tatil mi?

28 EKİM TATİL Mİ YARIM GÜN MÜ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi 28 Ekim yarım gün resmi tatil olarak değerlendirilecek. Buna göre hizmet veren kurumlar öğlene kadar çalışacak.

28-29 Ekim resmi tatil mi 2024? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde 28 Ekim yarım gün mü, okullar tatil mi?

28-29 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

Buna göre Pazartesi yarım gün, Salı ise resmi tatil kapsamında olacak. Okulların da bu doğrultuda planlanması bekleniyor.

28-29 Ekim resmi tatil mi 2024? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde 28 Ekim yarım gün mü, okullar tatil mi?

2025 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı : 1 Ocak 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden sonra yarım gün): 29 Mart 2025 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025 Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025 Perşembe

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025 Pazartesi

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden sonra yarım gün): 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2025 Salı

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025 Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2025 Çarşamba

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