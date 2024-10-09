28-29 Ekim resmi tatil mi 2024? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde 28 Ekim yarım gün mü, okullar tatil mi?

2024 Resmi tatiller takvimi gündemde. Ekim ayının gelişiyle birlikte Cumhuriyet Bayramı için araştırmalar hız kazandı. Okullar, kamu ve özel iş yerleri ile hizmet sektörü araştırılıyor. 28-29 Ekim resmi tatil mi merak ediliyor. Öte yandan tatilin hafta sonu ile birleşip birleşmediği de merak ediliyor. Peki; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü, okullar tatil mi? İşte, detaylar...