Trend Galeri Trend Yaşam 29 AĞUSTOS-4 EYLÜL A101 FIRSAT BROŞÜRÜ! Yoğurt, süt, toz deterjan, leke çıkarıcı... Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

29 AĞUSTOS-4 EYLÜL A101 FIRSAT BROŞÜRÜ! Yoğurt, süt, toz deterjan, leke çıkarıcı... Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

A101 aktüel 29 Ağustos-4 Eylül 2025 kataloğu yayımlandı. Hafta boyu sürecek kampanyada gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar pek çok fırsat raflarda yerini alacak. Yoğurt, süt, yumurta, peynir, pirinç, ayçiçek yağı, zeytin, tost peyniri gibi gıda ürünlerine ek toz deterjan, leke çıkarıcı, kir ve yağ çözücü sprey, bulaşık makinesi tuzu, çamaşır makinesi temizleyicide de müthiş fiyat var. Peki, A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 29 Ağustos-4 Eylül A101 fırsat kataloğu ve fiyat listesi.