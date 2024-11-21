Trend Galeri Trend Yaşam 3 günlük evli kadın öyle bir şey yaptı ki! "Ben gerçek bir evlilik yaptım sanmıştım"

3 günlük evli kadın öyle bir şey yaptı ki! "Ben gerçek bir evlilik yaptım sanmıştım"

Konya'da 1,5 ay önce görücü usulü ile tanıştığı 20 yaşındaki Dilara Sena B. ile hayatını birleştiren 24 yaşındaki Hikmet Y. düğünden 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı. Valizini toplayan genç kız, düğünde takılan altın ve paraları da alıp, evden kaçtı. Genç kızın ailesinden 'Kızımız senden ayrılacak, altınları da vermiyoruz' yanıtını alan Hikmet Y. dolandırıldığını belirterek suç duyurusunda bulundu. Hikmet Y. "Hayatımı mahvettiler. 1 aydır kimsenin yüzüne bakamıyorum. Ben gerçek bir evlilik yaptığımı sanmıştım ama gerçek öyle değilmiş. Hakkımı arayacağım" ifadelerini kullandı.

TOLGA YANIK
Giriş Tarihi: 21.11.2024 08:22 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 08:22
3 günlük evli kadın öyle bir şey yaptı ki! Ben gerçek bir evlilik yaptım sanmıştım

Sanayide otomotiv yedek parça işi yapan Hikmet Y., geçtiğimiz yıl görücü usulü ile Dilara Sena B. ile tanıştı. İkili bir süre sonra nişanlandı.

3 günlük evli kadın öyle bir şey yaptı ki! Ben gerçek bir evlilik yaptım sanmıştım

Nişanlılık sürecinde ikiliyi tanıştıran Feyza Ç. ve İlknur Ç. evlenme için gerektiğini söyleyerek sürekli Hikmet Y'den para istemeye başladı. Y'de sevdiğim kız için istiyorlar diyerek Feyza Ç'nin hesabına parça parça halinde toplamda 208 bin TL para gönderdi.

3 günlük evli kadın öyle bir şey yaptı ki! Ben gerçek bir evlilik yaptım sanmıştım

DÜĞÜNDEN SONRA KABUS BAŞLADI

Hikmet Y., sevdiği Dilara Sena ile evlenmek için düğün hazırlıklarına başladı. Evini tutup, eşyalarını alan Y., geçtiğimiz 6 Ekim tarihinde Dilara Sena ile hayatını birleştirdi. Çok mutlu olacağını hayal eden Hikmet Y., 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı. 3 gün boyunca farklı bahanelerle Y'den uzan duran Dilara Sena, valizini hazırlayıp, eve çağırdığı babasıyla birlikte çıkıp, gitti.

3 günlük evli kadın öyle bir şey yaptı ki! Ben gerçek bir evlilik yaptım sanmıştım

Genç kız giderken de düğünde takılan altınları, paraları ve mehir olarak verilen 200 gram altın senedini de yanına aldı. Kızın ailesi daha sonra eve aldıkları eşyaları da götürdü.

3 günlük evli kadın öyle bir şey yaptı ki! Ben gerçek bir evlilik yaptım sanmıştım

'HAYATIMI MAHVETTİLER'

Hikmet Y., Dilara Sena'ya ulaşmaya çalıştı ancak başaramadı. Genç kızın evine giden Hikmet Y. ailesinden, 'Kızımız senden ayrılacak, altınları da vermiyoruz' yanıtını aldı. Ne yapacağını bilemeyen Hikmet Y. dolandırıldığını belirterek avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Hikmet Y., "Benim hayatımı mahvettiler.

SON DAKİKA SON DAKİKA