3 günlük evli kadın öyle bir şey yaptı ki! Damat soluğu savcılıkta aldı!
Konya'da 1,5 ay önce görücü usulü ile tanıştığı 20 yaşındaki Dilara Sena B. ile hayatını birleştiren 24 yaşındaki Hikmet Y. düğünden 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı. Valizini toplayan genç kız, düğünde takılan altın ve paraları da alıp, evden kaçtı. Genç kızın ailesinden 'Kızımız senden ayrılacak, altınları da vermiyoruz' yanıtını alan Hikmet Y. dolandırıldığını belirterek suç duyurusunda bulundu. Hikmet Y. "Hayatımı mahvettiler. 1 aydır kimsenin yüzüne bakamıyorum. Ben gerçek bir evlilik yaptığımı sanmıştım ama gerçek öyle değilmiş. Hakkımı arayacağım" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 20.11.2024 08:36
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 08:36