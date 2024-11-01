3 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olduğu için vicdan azabından canına kıymıştı: Enes’in amcası SABAH’a konuştu!

Karşı taraf da üzüldü, 'Bunu kendine neden yaptı, biz şikayetçi olmazdık' tarzında konuştular. Kaza kurbanı olan çocuğumuz için de çok üzülüyoruz. İki taraf da perişan halde. Yeğenimde panik atak da vardı. O anki refleksle intihar etmiş olabilir mi, bunu da aklım almıyor. Olaydan iki saat önce babası aramış, 'Oğlum bugün kargoya gitme' demiş, o da dinlememiş, gitmek istemiş.