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3 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olduğu için vicdan azabından canına kıymıştı: Enes’in amcası SABAH’a konuştu!

İstanbul Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde yaşanan korkunç olayda, bir kargo şirketinde çalışan sürücü Enes Ali Çakmak, annesiyle sokakta gezinen 3 yaşındaki Ömer A.K.'yi aracıyla ezmiş, küçük çocuk olay yerinde feci şekilde can vermişti. Şok geçiren sürücü Çakmak ise, olayın acısıyla vicdan azabına dayanamayıp az ileride minibüsünün kapısını kilitleyerek kendi yaşamına son vermişti. Türkiye'yi sarsan bu yürek yakan olayın ardından sürücü Enes Ali Çakmak'ın amcası Mustafa Çakmak, SABAH'a konuştu. "Yeğenim duygusaldı"…

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Giriş Tarihi: 01.11.2024 11:24 Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 11:24
3 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olduğu için vicdan azabından canına kıymıştı: Enes’in amcası SABAH’a konuştu!

İstanbul Esenyurt'ta 28 Ekim günü öğlen saatlerinde yaşanan olayda, bir kargo şirketinde çalışan sürücü Enes Ali Çakmak, annesiyle sokakta gezinen 3 yaşındaki Ömer A.K.'yi aracıyla ezmiş, küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybetmişti.

3 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olduğu için vicdan azabından canına kıymıştı: Enes’in amcası SABAH’a konuştu!

Şok geçiren sürücü Çakmak ise, olayın acısıyla vicdan azabına dayanamayıp az ileride minibüsünün kapısını kilitleyerek maket bıçağıyla yaşamına son vermişti.

3 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olduğu için vicdan azabından canına kıymıştı: Enes’in amcası SABAH’a konuştu!

Türkiye'yi sarsan bu yürek yakan olayın ardından sürücü Enes Ali Çakmak'ın amcası Mustafa Çakmak, SABAH'a konuştu.

3 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olduğu için vicdan azabından canına kıymıştı: Enes’in amcası SABAH’a konuştu!

"GECELERİ SOKAĞA ÇIKMAZDI"

Amca, "Çok üzgünüz. Yeğenim duygusal ve yardımsever bir insandı. Bunu kendine nasıl yaptı bilmiyorum. Korkak biriydi aynı zamanda. Geceleri sokağa falan çıkmazdı. Ailesi de çok perişan bir durumda." dedi. Kazada ölen Ömer A.K.'nin ailesiyle de görüştüklerini dile getiren amca Mustafa Çakmak, "Karşı tarafla da görüştük, başsağlığı diledik.

3 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olduğu için vicdan azabından canına kıymıştı: Enes’in amcası SABAH’a konuştu!

Karşı taraf da üzüldü, 'Bunu kendine neden yaptı, biz şikayetçi olmazdık' tarzında konuştular. Kaza kurbanı olan çocuğumuz için de çok üzülüyoruz. İki taraf da perişan halde. Yeğenimde panik atak da vardı. O anki refleksle intihar etmiş olabilir mi, bunu da aklım almıyor. Olaydan iki saat önce babası aramış, 'Oğlum bugün kargoya gitme' demiş, o da dinlememiş, gitmek istemiş.

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