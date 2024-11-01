3 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olduğu için vicdan azabından canına kıymıştı: Enes’in amcası SABAH’a konuştu!

İstanbul Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde yaşanan korkunç olayda, bir kargo şirketinde çalışan sürücü Enes Ali Çakmak, annesiyle sokakta gezinen 3 yaşındaki Ömer A.K.'yi aracıyla ezmiş, küçük çocuk olay yerinde feci şekilde can vermişti. Şok geçiren sürücü Çakmak ise, olayın acısıyla vicdan azabına dayanamayıp az ileride minibüsünün kapısını kilitleyerek kendi yaşamına son vermişti. Türkiye'yi sarsan bu yürek yakan olayın ardından sürücü Enes Ali Çakmak'ın amcası Mustafa Çakmak, SABAH'a konuştu. "Yeğenim duygusaldı"…