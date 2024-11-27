3 yaşındaki kız çocuğunun şüpheli ölümünde şoke eden gelişme: "Daha önce de yüzünde morluklar vardı!"
Ankara'da yataktan düştüğü iddia edilerek hastaneye götürülen 3 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Çocuğun vücudunda darp izlerine rastlanılması sonucu gözaltına alınan annesi tutuklanırken, ailenin komşusu: "Olaydan bir ay önceye kadar çocuğun yüzünde yine morluklar vardı. Annesine sorduğumda, 'Sürekli düşüyor' dedi" ifadelerini kullandı. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 27.11.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 15:35