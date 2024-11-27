3 yaşındaki kız çocuğunun şüpheli ölümünde şoke eden gelişme: "Daha önce de yüzünde morluklar vardı!"

"OLAYDAN BİR AY ÖNCE KADAR ÇOCUĞUN YÜZÜNDE YİNE MORLUKLAR VARDI"



Olayla ilgili konuşan komşulardan Kurban Ertuğrul: "Ara sıra konuştuğumuz komşularımızdı. Anneleri çocuklarına çok düşkündü. Böyle bir şey olduğuna inanamadık. Çocuğun düştüğünü duyduk. Düşmeyle nasıl bu kadar darbe oluşmuş vücudunda anlamadık. Olaydan bir ay önce kadar da zaten çocuğun yüzünde yine morluklar vardı.