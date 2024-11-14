35 yaşındaki Elif Nur Çalışkan’ın kahreden sonu! Kalbi 9 gün dayanabildi!

Tarihler 4 Kasım'ı gösterdiğinde Çanakkale'de korkunç bir kaza yaşandı. Elif Nur Çalışkan'ın kullandığı araç önce refüje çarptı. Savrulan otomobil yaklaşık 100 metre boyunca takla attı. Çevredeki sürücüler durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiyecilerin otomobilden çıkardığı Çalışkan, ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Elif Nur Çalışkan, kazadan 9 gün sonra dün yaşamını yitirdi.