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35 yaşındaki Elif Nur Çalışkan’ın kahreden sonu! Kalbi 9 gün dayanabildi!

Yürekleri yakan kaza Çanakkale'de meydana geldi. Refüje çarpıp takla atan 35 yaşındaki Elif Nur Çalışkan'ın olaydan 9 gün sonra hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları sinir krizleri geçirdi...

DHA
Giriş Tarihi: 14.11.2024 11:14 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 11:14
35 yaşındaki Elif Nur Çalışkan’ın kahreden sonu! Kalbi 9 gün dayanabildi!

Tarihler 4 Kasım'ı gösterdiğinde Çanakkale'de korkunç bir kaza yaşandı. Elif Nur Çalışkan'ın kullandığı araç önce refüje çarptı.

35 yaşındaki Elif Nur Çalışkan’ın kahreden sonu! Kalbi 9 gün dayanabildi!

Savrulan otomobil yaklaşık 100 metre boyunca takla attı.

35 yaşındaki Elif Nur Çalışkan’ın kahreden sonu! Kalbi 9 gün dayanabildi!

Çevredeki sürücüler durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

35 yaşındaki Elif Nur Çalışkan’ın kahreden sonu! Kalbi 9 gün dayanabildi!

Olay yerine sevk edilen itfaiyecilerin otomobilden çıkardığı Çalışkan, ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı.

35 yaşındaki Elif Nur Çalışkan’ın kahreden sonu! Kalbi 9 gün dayanabildi!

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Elif Nur Çalışkan, kazadan 9 gün sonra dün yaşamını yitirdi.

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