3600 EK GÖSTERGE 2024 SON DAKİKA HABERLERİ: Bakan Işıkhan’dan açıklama! 3600 ek gösterge Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak?

3600 ek gösterge düzenlemesi son dakika gelişmeleri ile kamuoyunun gündeminde öne çıkıyor. Memur ve emeklilerin yakından ilgilendiği bu düzenleme için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. Geçmişte öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerine verilen 3600 ek göstergenin, yeni Torba Yasa kapsamına alınması beklentisi yıl sonuna yaklaşırken daha da arttı. Kamu personeli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın bu konudaki en güncel açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimlere verilecek, şartları neler?