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3600 EK GÖSTERGE 2024 SON DAKİKA HABERLERİ: Bakan Işıkhan'dan açıklama! 3600 ek gösterge Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak?

3600 ek gösterge düzenlemesi son dakika gelişmeleri ile kamuoyunun gündeminde öne çıkıyor. Memur ve emeklilerin yakından ilgilendiği bu düzenleme için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. Geçmişte öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerine verilen 3600 ek göstergenin, yeni Torba Yasa kapsamına alınması beklentisi yıl sonuna yaklaşırken daha da arttı. Kamu personeli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın bu konudaki en güncel açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimlere verilecek, şartları neler?

Giriş Tarihi: 10.11.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 12:00
3600 EK GÖSTERGE 2024 SON DAKİKA HABERLERİ: Bakan Işıkhan’dan açıklama! 3600 ek gösterge Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak?

3600 ek göstergeyle ilgili son gelişmeler, milyonlarca kamu çalışanı için büyük önem taşıyor. Yürürlüğe girdiğinde yaklaşık 6 milyon kamu personelinin maaş, ikramiye ve emekli aylığı hesaplamalarında değişiklik yaratacak olan bu düzenleme için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan gelecek açıklamalara çevrildi. Bakan Işıkhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda, "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en kısa sürede hayata geçireceğiz," ifadelerini kullanmıştı. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

3600 EK GÖSTERGE 2024 SON DAKİKA HABERLERİ: Bakan Işıkhan’dan açıklama! 3600 ek gösterge Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak?

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge düzenlemesi memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiriyor. Yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanını ilgilendiren düzenleme, memurların unvan, görev, sorumluluk ve hizmet sürelerine göre maaş hesaplamalarında önemli bir rol oynuyor.

3600 EK GÖSTERGE 2024 SON DAKİKA HABERLERİ: Bakan Işıkhan’dan açıklama! 3600 ek gösterge Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak?

3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

3600 EK GÖSTERGE 2024 SON DAKİKA HABERLERİ: Bakan Işıkhan’dan açıklama! 3600 ek gösterge Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak?

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA YER ALACAK MI?

Torba yasa ile birlikte 90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor. Henüz yeni torba yasa teklifi hazırlanmadı. Yeni torba yasanın ilerleyen haftalarda TBMM'ye gelmesi bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE 2024 SON DAKİKA HABERLERİ: Bakan Işıkhan’dan açıklama! 3600 ek gösterge Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak?

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?

Daha önce konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, "3600 ek göstergeden 2 yıl ve üzeri üniversite mezunu olanların faydalanmasının mümkün olduğunu söyleyebiliriz. 2 yıl üniversite mezunu olanlar 10. derece 2 dereceden başlamakta birinci dereye kadar yükselmekte. 4 yıllık üniversite mezunu olanlar daha avantajlı çünkü 9. derece 1. kademede başlamakta" dedi.

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