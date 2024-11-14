3600 EK GÖSTERGE TORBA YASA DÜZENLEMELERİ SON DAKİKA 2024: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimlere verilecek, şartları neler?

3600 ek gösterge düzenlemesi, memur ve emekliler için son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Daha önce öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerine yönelik sağlanan 3600 ek göstergenin kapsamının genişletilmesi için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrilmiş durumda. Yıl sonuna yaklaşırken, bu düzenlemenin yeni Torba Yasa içine alınacağına dair beklentiler artarken, kamu çalışanları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimlere verilecek, şartları neler?