Trend Galeri Trend Yaşam

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASA DÜZENLEMELERİ SON DAKİKA 2024: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimlere verilecek, şartları neler?

3600 ek gösterge düzenlemesi, memur ve emekliler için son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Daha önce öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerine yönelik sağlanan 3600 ek göstergenin kapsamının genişletilmesi için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrilmiş durumda. Yıl sonuna yaklaşırken, bu düzenlemenin yeni Torba Yasa içine alınacağına dair beklentiler artarken, kamu çalışanları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimlere verilecek, şartları neler?

Giriş Tarihi: 14.11.2024 14:37 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 14:37
3600 EK GÖSTERGE TORBA YASA DÜZENLEMELERİ SON DAKİKA 2024: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimlere verilecek, şartları neler?

3600 ek gösterge son durum gelişmeleri milyonlarca kamu çalışanını yakından ilgilendiriyor. Bu düzenleme yürürlüğe girdiğinde yaklaşık 6 milyon kamu personelinin maaş, ikramiye ve emekli aylığı hesaplamalarında değişiklik yapacak. Konu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın son dakika açıklamaları merakla bekleniyor. Bakan Işıkhan, konuya dair yaptığı değerlendirmede, "1. dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en kısa sürede uygulamaya geçireceğiz," ifadelerine yer vermişti. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Torba Yasa'da var mı, Meclis'ten geçti mi?

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASA DÜZENLEMELERİ SON DAKİKA 2024: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimlere verilecek, şartları neler?

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge düzenlemesi memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiriyor. Yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanını ilgilendiren düzenleme, memurların unvan, görev, sorumluluk ve hizmet sürelerine göre maaş hesaplamalarında önemli bir rol oynuyor.

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASA DÜZENLEMELERİ SON DAKİKA 2024: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimlere verilecek, şartları neler?

3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASA DÜZENLEMELERİ SON DAKİKA 2024: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimlere verilecek, şartları neler?

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA YER ALACAK MI?

Torba yasa ile birlikte 90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor. Henüz yeni torba yasa teklifi hazırlanmadı. Yeni torba yasanın ilerleyen haftalarda TBMM'ye gelmesi bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASA DÜZENLEMELERİ SON DAKİKA 2024: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimlere verilecek, şartları neler?

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?

Daha önce konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, "3600 ek göstergeden 2 yıl ve üzeri üniversite mezunu olanların faydalanmasının mümkün olduğunu söyleyebiliriz. 2 yıl üniversite mezunu olanlar 10. derece 2 dereceden başlamakta birinci dereye kadar yükselmekte. 4 yıllık üniversite mezunu olanlar daha avantajlı çünkü 9. derece 1. kademede başlamakta" dedi.

SON DAKİKA SON DAKİKA