3600 EK GÖSTERGE TORBA YASA DÜZENLEMELERİ SON DAKİKA 2024: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimlere verilecek, şartları neler?

3600 ek gösterge son durum gelişmeleri milyonlarca kamu çalışanını yakından ilgilendiriyor. Bu düzenleme yürürlüğe girdiğinde yaklaşık 6 milyon kamu personelinin maaş, ikramiye ve emekli aylığı hesaplamalarında değişiklik yapacak. Konu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın son dakika açıklamaları merakla bekleniyor. Bakan Işıkhan, konuya dair yaptığı değerlendirmede, "1. dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en kısa sürede uygulamaya geçireceğiz," ifadelerine yer vermişti. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Torba Yasa'da var mı, Meclis'ten geçti mi?