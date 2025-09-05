Trend Galeri Trend Yaşam 5-11 EYLÜL A101 AKTÜEL BROŞÜRÜ🔥 | Salça, yumurta, kıyma, bebek maası, deterjanlar... Bu hafta A101 aktüelde neler indirimde?

5-11 EYLÜL A101 AKTÜEL BROŞÜRÜ🔥 | Salça, yumurta, kıyma, bebek maası, deterjanlar... Bu hafta A101 aktüelde neler indirimde?

A101 aktüel 5-11 Eylül 2025 kataloğu yayımlandı. Hafta boyu sürecek kampanyada gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar pek çok fırsat raflarda yerini alacak. Yoğurt, peynir, sucuk, kokoreç, yulaf ezmesi, kuşbaşı et, kıyma, yumurta, köfte, biber salçası, çay, kuru fasulye, bebek maması ve daha birçok ihtiyaç ürünü indirimli fiyatlarla satışta olacak. Ayrıca sıvı deterjan, çamaşır suyu, bulaşık deterjanı ve toz deterjanı da sepetlere eklenecek fırsatlar arasında. Peki, A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 5-11 Eylül Ağustos A101 fırsat kataloğu ve fiyat listesi.