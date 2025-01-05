5 yaşındaki Deniz Sönmez diş çekimi sonrası ölmüştü! Adli Tıp raporunda çarpıcı detay: 2 doktor ve anestezi uzmanı…

Sedasyon altında yapılan operasyonla 1 dişi çekilip, 1'i kanal tedavisi olmak üzere 4 dişine de dolgu yapılan Deniz Sönmez, narkozun etkisinin azalmasıyla rahatsızlandı. Ağzında yoğun kanama olan Sönmez'in ateşi yükseldi ve titremeye başladı. Sönmez, şikayetlerinin anesteziye bağlı olduğu söylenerek, kanaması olduğu halde ilaç yazılıp taburcu edildi.