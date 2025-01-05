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5 yaşındaki Deniz Sönmez diş çekimi sonrası ölmüştü! Adli Tıp raporunda çarpıcı detay: 2 doktor ve anestezi uzmanı…
5 yaşındaki Deniz Sönmez diş çekimi sonrası ölmüştü! Adli Tıp raporunda çarpıcı detay: 2 doktor ve anestezi uzmanı…
Bursa'da 5 yaşındaki Deniz Sönmez, 1 diş çekimi, 1'i kanal tedavisi olmak üzere 4 dişine de dolgu yapıldıktan sonra hayatını kaybetti. Hazırlanan Adli Tıp raporu kan donduran ihmali gözler önüne serdi!
Giriş Tarihi: 05.01.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 11:03