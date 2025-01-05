Trend Galeri Trend Yaşam 5 yaşındaki Deniz Sönmez diş çekimi sonrası ölmüştü! Adli Tıp raporunda çarpıcı detay: 2 doktor ve anestezi uzmanı…

5 yaşındaki Deniz Sönmez diş çekimi sonrası ölmüştü! Adli Tıp raporunda çarpıcı detay: 2 doktor ve anestezi uzmanı…

Bursa'da 5 yaşındaki Deniz Sönmez, 1 diş çekimi, 1'i kanal tedavisi olmak üzere 4 dişine de dolgu yapıldıktan sonra hayatını kaybetti. Hazırlanan Adli Tıp raporu kan donduran ihmali gözler önüne serdi!

DHA
Giriş Tarihi: 05.01.2025 11:03 Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 11:03
5 yaşındaki Deniz Sönmez diş çekimi sonrası ölmüştü! Adli Tıp raporunda çarpıcı detay: 2 doktor ve anestezi uzmanı…

Olay, 2023 Kasım ayında meydana geldi. Elena (34) ve Aydın Sönmez (35) çifti, tek çocukları olan Deniz Sönmez'i, diş ağrısı şikayetiyle, Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki özel bir diş kliniğine götürdü. Muayene sonrası dişlerinde çürük olduğu tespit edilen Deniz için 10 Kasım'a randevu verildi.

5 yaşındaki Deniz Sönmez diş çekimi sonrası ölmüştü! Adli Tıp raporunda çarpıcı detay: 2 doktor ve anestezi uzmanı…

Sedasyon altında yapılan operasyonla 1 dişi çekilip, 1'i kanal tedavisi olmak üzere 4 dişine de dolgu yapılan Deniz Sönmez, narkozun etkisinin azalmasıyla rahatsızlandı. Ağzında yoğun kanama olan Sönmez'in ateşi yükseldi ve titremeye başladı. Sönmez, şikayetlerinin anesteziye bağlı olduğu söylenerek, kanaması olduğu halde ilaç yazılıp taburcu edildi.

5 yaşındaki Deniz Sönmez diş çekimi sonrası ölmüştü! Adli Tıp raporunda çarpıcı detay: 2 doktor ve anestezi uzmanı…

Eve geldikten yaklaşık 20 dakika sonra fenalaşan Deniz Sönmez, ailesi tarafından götürüldüğü Dörtçelik Çocuk Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Deniz Sönmez, 13 Kasım'da oksijen azlığına bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Sönmez'in cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

5 yaşındaki Deniz Sönmez diş çekimi sonrası ölmüştü! Adli Tıp raporunda çarpıcı detay: 2 doktor ve anestezi uzmanı…

DİŞ KLİNİĞİ 1 AY SÜREYLE MÜHÜRLENDİ

Otopsi işlemlerinin ardından cenazesi ailesine teslim edilen Deniz Sönmez, Keles ilçesinde toprağa verildi. Şikayet üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma, İl Sağlık Müdürlüğü de inceleme başlattı. İl Sağlık Müdürlüğü kararıyla diş kliniğini, 1 ay süreyle mühürlendi.

5 yaşındaki Deniz Sönmez diş çekimi sonrası ölmüştü! Adli Tıp raporunda çarpıcı detay: 2 doktor ve anestezi uzmanı…

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kararın Sağlık Bakanlığı'nın bilgisi doğrultusunda, soruşturma ve incelemenin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için alındığı belirtildi.

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