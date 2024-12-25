Trend
Galeri
Trend Yaşam
5 yeni ilçe daha eklendi! İşte güncellenen il olmaya aday ilçeler listesi: İstanbul'un o iki ilçesi dikkat çekti
5 yeni ilçe daha eklendi! İşte güncellenen il olmaya aday ilçeler listesi: İstanbul'un o iki ilçesi dikkat çekti
İl olamaya aday ilçeler listesi güncellendi. Genişleyen listeye 5 yeni ilçe daha eklendi. Yeni listede özellikle İstanbul'da yer alan o iki ilçe dikkat çekiyor. Peki il olmaya aday ilçeler hangileri? İşte güncellenen o liste...
Giriş Tarihi: 25.12.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 09:40