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5 yeni ilçe daha eklendi! İşte güncellenen il olmaya aday ilçeler listesi: İstanbul'un o iki ilçesi dikkat çekti

İl olamaya aday ilçeler listesi güncellendi. Genişleyen listeye 5 yeni ilçe daha eklendi. Yeni listede özellikle İstanbul'da yer alan o iki ilçe dikkat çekiyor. Peki il olmaya aday ilçeler hangileri? İşte güncellenen o liste...

Giriş Tarihi: 25.12.2024 09:40 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 09:40
5 yeni ilçe daha eklendi! İşte güncellenen il olmaya aday ilçeler listesi: İstanbul’un o iki ilçesi dikkat çekti

İl olmaya aday ilçeler listesi güncellendi. Bir ilçenin il olabilmesi için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen bazı şartları karşılaması gerekiyor. Nüfusu 100 binin altında olan ilçeler de il olma hakkına sahip değil. Bunun yanı sıra ulaşım, eğitim, sosyal hizmetler ve toplum yapısı gibi unsurlar da ön plana çıkabiliyor.

Güncellenen listeye, 5 yeni ilçe daha eklendi. Yeni listede özellikle İstanbul'da yer alan o iki ilçe dikkat çekiyor. Peki il olmaya aday ilçeler hangileri? İşte güncellenen o liste...

5 yeni ilçe daha eklendi! İşte güncellenen il olmaya aday ilçeler listesi: İstanbul’un o iki ilçesi dikkat çekti

İŞTE GÜNCELLENEN O LİSTE: İL OLMAYA ADAY İLÇELER

5 yeni ilçe daha eklendi! İşte güncellenen il olmaya aday ilçeler listesi: İstanbul’un o iki ilçesi dikkat çekti

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5 yeni ilçe daha eklendi! İşte güncellenen il olmaya aday ilçeler listesi: İstanbul’un o iki ilçesi dikkat çekti

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5 yeni ilçe daha eklendi! İşte güncellenen il olmaya aday ilçeler listesi: İstanbul’un o iki ilçesi dikkat çekti

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