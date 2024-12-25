5 yeni ilçe daha eklendi! İşte güncellenen il olmaya aday ilçeler listesi: İstanbul’un o iki ilçesi dikkat çekti

İl olmaya aday ilçeler listesi güncellendi. Bir ilçenin il olabilmesi için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen bazı şartları karşılaması gerekiyor. Nüfusu 100 binin altında olan ilçeler de il olma hakkına sahip değil. Bunun yanı sıra ulaşım, eğitim, sosyal hizmetler ve toplum yapısı gibi unsurlar da ön plana çıkabiliyor.

Güncellenen listeye, 5 yeni ilçe daha eklendi. Yeni listede özellikle İstanbul'da yer alan o iki ilçe dikkat çekiyor. Peki il olmaya aday ilçeler hangileri? İşte güncellenen o liste...