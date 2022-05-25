50 dil bilen Belçikalı profesör SABAH'a konuştu: En sevdiğim dil Türkçe

1973'teki ilk Türkiye ziyaretinde bir köy düğününde bir Türk ailesiyle tanıştıklarını ve çok iyi arkadaş olduklarını söyleyen Vandewalle 'Türk halkının misafirperverliği bizi çok etkiledi. 1975'te yaptığımız ikinci bir İstanbul gezisinde aynı güzel şeyleri tekrar yaşadığım için Belçika'ya döner dönmez Türkçe'yi tamamen öğrenmeye karar verdim. Uygun bir ders kitabı bularak öğrenmeye koyuldum. Biraz öğrenince de Türkçenin matematiksel yapısını keşfettim. Bu yapı beni o kadar büyülüyordu ki Türkçeyi derinlemesine öğrenmek istiyordum'' diye konuştu.