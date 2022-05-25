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50 dil bilen Belçikalı profesör SABAH'a konuştu: En sevdiğim dil Türkçe

Belçika'daki Gent Üniversitesi'nde 2006'dan bu yana Türkçe Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Profesör Johan Vandewalle SABAH'a konuştu. Tam 50 dil bilen Vandewalle en sevdiği dilin Türkçe olduğunu söyledi. Türkçe'ye olan ilgisinin henüz 13 yaşındayken, 1973 yılında anne ve babasıyla birlikte yaptığı bir İstanbul ziyaretinde başladığını söyleyen Vandewalle ''Türkçe'de en çok ilgimi çeken şey dilbilgisel yapısı oldu.

CEYDA KARAASLAN
Giriş Tarihi: 25.05.2022 06:59 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 08:18
50 dil bilen Belçikalı profesör SABAH’a konuştu: En sevdiğim dil Türkçe

50 dil bilen Belçikalı profesör SABAH'a konuştu: En sevdiğim dil Türkçe

1973'teki ilk Türkiye ziyaretinde bir köy düğününde bir Türk ailesiyle tanıştıklarını ve çok iyi arkadaş olduklarını söyleyen Vandewalle 'Türk halkının misafirperverliği bizi çok etkiledi. 1975'te yaptığımız ikinci bir İstanbul gezisinde aynı güzel şeyleri tekrar yaşadığım için Belçika'ya döner dönmez Türkçe'yi tamamen öğrenmeye karar verdim. Uygun bir ders kitabı bularak öğrenmeye koyuldum. Biraz öğrenince de Türkçenin matematiksel yapısını keşfettim. Bu yapı beni o kadar büyülüyordu ki Türkçeyi derinlemesine öğrenmek istiyordum'' diye konuştu.

50 dil bilen Belçikalı profesör SABAH’a konuştu: En sevdiğim dil Türkçe

50 dil bilen Belçikalı profesör SABAH'a konuştu: En sevdiğim dil Türkçe

GENT'TE TÜRKÇE ANABİLİM DALINI KURDU
Profesör Vandewalle Belçika'nın Flaman bölgesinde yaşayan Türk gençlerine anadillerini yüksek düzeyde öğrenme imkânını yaratarak yüksek lisans diploması kazanmalarını kolaylaştırmak için 2006'da TC Brüksel Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğiyle birlikte Gent Üniversitesi'nde Türkçe eğitimi anabilim dalını kurdu.

50 dil bilen Belçikalı profesör SABAH’a konuştu: En sevdiğim dil Türkçe

50 dil bilen Belçikalı profesör SABAH'a konuştu: En sevdiğim dil Türkçe

Vandewalle ''Gent'te şehrin toplam nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan 25 bin nüfuslu bir Türk topluluğu oturuyor. Belçika'daki toplam Türk topluluğunun ise 250 bin ile 300 bin arasında tahmin ediliyor. Belçika'da sosyal hizmet, ticaret, hukuk ve turizm sektöründe ve iş dünyasında başka yabancı dillerin yanı sıra yüksek düzeyde Türkçe bilen elemanlara ihtiyaç var'' dedi.

50 dil bilen Belçikalı profesör SABAH’a konuştu: En sevdiğim dil Türkçe

50 dil bilen Belçikalı profesör SABAH'a konuştu: En sevdiğim dil Türkçe

INSTAGRAMDAN YABANCI DİLİN PÜF NOKTALARINI ÖĞRETİYOR
Profesör Vandewalle @johan.vandewalle isimli kendi instagram hesabından Yabancı Dil Öğrenmenin Püf Noktaları Projesi'ni yürütüyor. Vandewalle tamamen Türkçe olarak yayınladığı bu projede yabancı dil öğrenimi konusunda 40'tan fazla teknik paylaştı. Projenin 2 aydır devam ettiğini söyleyen Vandewalle ''Bir hayli ilgi görüyor ve çok olumlu geri dönüş alıyorum, bu zaman içinde 40 tane teknik paylaştım.

50 dil bilen Belçikalı profesör SABAH’a konuştu: En sevdiğim dil Türkçe

50 dil bilen Belçikalı profesör SABAH'a konuştu: En sevdiğim dil Türkçe

Dil öğrenimiyle ilgilenen herkesi beni takip etmeye davet ediyorum'' dedi. Vandewalle yabancı dil öğrenmek isteyenlere de şu mesajı veriyor: ''İlk olarak dili gerçekten öğrenmek istemeniz gerekir. Motivasyonunuzu artırmak için dilden zevk almasının yollarını aramalısınız. Dil öğrenimi yolunda azimle, sebatkârlıkla ilerlemeniz önemli''.

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