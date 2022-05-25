50 dil bilen Belçikalı profesör SABAH'a konuştu: En sevdiğim dil Türkçe
Belçika'daki Gent Üniversitesi'nde 2006'dan bu yana Türkçe Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Profesör Johan Vandewalle SABAH'a konuştu. Tam 50 dil bilen Vandewalle en sevdiği dilin Türkçe olduğunu söyledi. Türkçe'ye olan ilgisinin henüz 13 yaşındayken, 1973 yılında anne ve babasıyla birlikte yaptığı bir İstanbul ziyaretinde başladığını söyleyen Vandewalle ''Türkçe'de en çok ilgimi çeken şey dilbilgisel yapısı oldu.
Giriş Tarihi: 25.05.2022 06:59
Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 08:18