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51 yıldır yanıyor! Cehennem Kapısı kapatılacak

Türkmenistan'da 51 yıldır yanan Cehennem Kapısı söndürülüyor. Cumhurabaşkanı Berdimuhammedov, büyük bir ekolojik zarara yol açan kraterin söndürülmesi için gerekirse yabancı uzmanlardan da yardım alabileceklerini söyledi. İşte Cehennem Kapısı'nın ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 09.01.2022 14:46 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 14:57
51 yıldır yanıyor! Cehennem Kapısı kapatılacak

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, ülkenin en dikkate değer ama cehennemi andıran manzarasına sahip olan Cehennem Kapısı'nın kapatılacağını açıkladı.

51 yıldır yanıyor! Cehennem Kapısı kapatılacak

Başkent Aşkabat'ın 260 kilometre mesafesinde bulunan çöl krateri tam 51 yıldır yanıyor. Girilmesi zor olan Türkmenistan'a girebilmeyi bu nedenle pek çok turist istiyor.

51 yıldır yanıyor! Cehennem Kapısı kapatılacak

Krater, 1971 yılında bir gaz sondajının çökmesi sonucu meydana geldi. Gazın yayılmasını önlemek isteyen yetkililer kraterde ateş yaktı.

51 yıldır yanıyor! Cehennem Kapısı kapatılacak

Ateşin kendi kendine söneceği düşünülüyordu, ancak böyle bir şey olmadı. Daha önce de söndürme çalışmaları için birkaç küçük girişimde bulunulmuştu.

51 yıldır yanıyor! Cehennem Kapısı kapatılacak

51 yıldır aralıksız yanan 69 metre boyundaki krateri söndürmek için çalışmalara başlanacak.

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