51 yıldır yanıyor! Cehennem Kapısı kapatılacak

Başkent Aşkabat'ın 260 kilometre mesafesinde bulunan çöl krateri tam 51 yıldır yanıyor. Girilmesi zor olan Türkmenistan 'a girebilmeyi bu nedenle pek çok turist istiyor.

Ateşin kendi kendine söneceği düşünülüyordu, ancak böyle bir şey olmadı. Daha önce de söndürme çalışmaları için birkaç küçük girişimde bulunulmuştu.