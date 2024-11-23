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540 milyar dolar değerinde "beyaz altın" keşfi! Kimse burada olduğunu tahmin edemedi...

Kaliforniya'nın güneyinde bulunan Salton Denizi'nin altında saklı olan devasa bir zenginlik keşfedildi. ABD Enerji Bakanlığı (DOE) tarafından finanse edilen bir araştırma, gölün altında tahmin edilenden çok daha fazla lityum rezervi bulunduğunu ortaya çıkardı.

Giriş Tarihi: 23.11.2024 11:45 Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 11:51
540 milyar dolar değerinde beyaz altın keşfi! Kimse burada olduğunu tahmin edemedi...

Daha önce gölün altında yaklaşık dört milyon ton lityum olduğu düşünülüyordu. Ancak yeni bulgular, bu miktarın 18 milyon ton gibi şaşırtıcı bir seviyeye ulaşabileceğini gösteriyor.

540 milyar dolar değerinde beyaz altın keşfi! Kimse burada olduğunu tahmin edemedi...

Lityum, "beyaz altın" olarak anılıyor çünkü hem değeri hem de görünümü ile bu adı hak ediyor.

540 milyar dolar değerinde beyaz altın keşfi! Kimse burada olduğunu tahmin edemedi...

Bu miktar, 382 milyondan fazla elektrikli araç bataryası üretmek için yeterli. Salton Denizi'ni bu yeni keşif, dünya çapında bilinen en büyük lityum rezervi haline getiriyor.

540 milyar dolar değerinde beyaz altın keşfi! Kimse burada olduğunu tahmin edemedi...

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, daha önce Salton Denizi'ni "lityum madenciliğinin Suudi Arabistan'ı" olarak tanımlamıştı.

540 milyar dolar değerinde beyaz altın keşfi! Kimse burada olduğunu tahmin edemedi...

Bir ton lityumun piyasa değeri geçtiğimiz yıl yaklaşık 29 bin dolar civarındaydı. Bu da Salton Denizi'nin altında 540 milyar dolarlık bir servetin yattığını gösteriyor.

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