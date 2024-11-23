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540 milyar dolar değerinde "beyaz altın" keşfi! Kimse burada olduğunu tahmin edemedi...
540 milyar dolar değerinde "beyaz altın" keşfi! Kimse burada olduğunu tahmin edemedi...
Kaliforniya'nın güneyinde bulunan Salton Denizi'nin altında saklı olan devasa bir zenginlik keşfedildi. ABD Enerji Bakanlığı (DOE) tarafından finanse edilen bir araştırma, gölün altında tahmin edilenden çok daha fazla lityum rezervi bulunduğunu ortaya çıkardı.
Giriş Tarihi: 23.11.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 11:51