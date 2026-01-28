60 İLİ GERİDE BIRAKTI! Güncel rakamlar belli oldu: Ülke nüfusunu bile geçen o ilçe bakın hangisi...

Öyle bir yer düşünün ki, nüfusuyla tam 60 şehrimizi tek başına geride bırakarak 1 milyon sınırını çoktan aştı. Artık bir 'ilçe' sınırlarını çoktan aşan ve adeta kendi başına bir eyalet gibi büyüyen bu bölge, emlak piyasasını da tek başına domine ediyor.