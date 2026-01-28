Trend Galeri Trend Yaşam 60 İLİ GERİDE BIRAKTI! Güncel rakamlar belli oldu: Ülke nüfusunu bile geçen o ilçe bakın hangisi...

60 İLİ GERİDE BIRAKTI! Güncel rakamlar belli oldu: Ülke nüfusunu bile geçen o ilçe bakın hangisi...

Türkiye'nin tam 60 şehrinden daha kalabalık olan o bölge, resmen kabuğuna sığmıyor. Artık 'ilçe' demek yetersiz kalıyor; adeta tek başına bir ülke gibi büyüyen bu gizli megakent neresi? İşte haritayı yeniden çizdirecek o rekorun tüm detayları...

Giriş Tarihi: 28.01.2026 09:49 Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 09:51
60 İLİ GERİDE BIRAKTI! Güncel rakamlar belli oldu: Ülke nüfusunu bile geçen o ilçe bakın hangisi...

Öyle bir yer düşünün ki, nüfusuyla tam 60 şehrimizi tek başına geride bırakarak 1 milyon sınırını çoktan aştı. Artık bir 'ilçe' sınırlarını çoktan aşan ve adeta kendi başına bir eyalet gibi büyüyen bu bölge, emlak piyasasını da tek başına domine ediyor.

Herkesin gözü kulağı Ankara ve İzmir'deyken, bu gizli megakentte satılan her 8 konuttan birinin adresi tek bir noktayı işaret ediyor.

Türkiye'nin demografik yapısında ezber bozan veriler açıklandı. TÜİK'in 2025 yılı verilerine göre, İstanbul'un Esenyurt ilçesi, 1 milyonu aşan nüfusuyla sadece bir ilçe olmaktan çıkıp adeta dev bir "gizli megakente" dönüştü. Öyle ki Esenyurt, nüfus yoğunluğu bakımından Türkiye'deki 60 ili geride bırakarak ulaşılması güç bir rekora imza attı.

KONUT SATIŞINDA İSTANBUL'UN LOKOMOTİFİ

Esenyurt sadece nüfusuyla değil, gayrimenkul piyasasındaki hareketliliğiyle de Türkiye ekonomisinin merkez üssü konumunda. Veriler, ilçenin emlak sektöründeki hakimiyetini şu çarpıcı rakamlarla özetliyor:

  • Pazar Payı: İstanbul genelinde el değiştiren her 8 konuttan 1'i Esenyurt sınırları içerisinde yer alıyor.
  • Satış Adedi: Geçtiğimiz yıl ilçede toplam 34 bin 315 konut satışı gerçekleşti.
  • Rakiplerine Fark Atıyor: En yakın takipçileri olan Pendik (12.861) ve Başakşehir (12.854) gibi ilçelerle kıyaslandığında, Esenyurt'un konut satış trafiği rakiplerini neredeyse üçe katlamış durumda.
İL OLMAYA EN YAKIN İLÇELERİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Nüfus, ekonomik yapı ve coğrafi koşullar dikkate alınarak hazırlanan il olmaya aday ilçeler listesi güncellendi. Son güncellemede 5 yeni ilçe listeye dahil edilirken, İstanbul'dan iki ilçenin listede yer alması dikkat çekti.

İşte o liste..

İL OLMAYA ADAY İLÇELER LİSTESİ GÜNCELLENDİ

LÜLEBURGAZ

ÇERKEZKÖY

SİLİVRİ

ÇORLU

BÜYÜKÇEKMECE

TUZLA

KAPAKLI

GEBZE

ÇAYIROVA

DARICA

EREĞLİ

BANDIRMA

MUSTAFAKEMALPAŞA

İNEGÖL

TAVŞANLI

EDREMİT

BERGAMA

SOMA