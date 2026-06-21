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66 yıldır aynı yağda kızartıyorlar! Ödüllü restoranın akıl almaz sırrı sosyal medyayı salladı

Japonya'da ödüllü bir kızarmış tavuk restoranı, başarısının sırrını açıklayınca yer yerinden oynadı. 1960 yılından beri kızartma yağını hiç tamamen değiştirmediklerini söyleyen işletme sahibi, "Lezzetin sırrı bu yaşlanmış yağda" dedi. Ancak uzmanlar uyarıyor…

Giriş Tarihi: 21.06.2026 11:35 Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 11:42
66 yıldır aynı yağda kızartıyorlar! Ödüllü restoranın akıl almaz sırrı sosyal medyayı salladı

Gıda dünyası, Japonya'dan gelen akıl almaz bir "lezzet sırrı" haberiyle çalkalanıyor. Ülkenin prestijli gıda ödüllerinden Japonya Kızarmış Tavuk Büyük Ödülü'nde altın madalya kazanan bir restoran, başarılarının arkasındaki sırrı itiraf etti.

66 yıldır aynı yağda kızartıyorlar! Ödüllü restoranın akıl almaz sırrı sosyal medyayı salladı

Restoranın üçüncü kuşak sahibi Yoshihiro Tsuchiya, restoranın kurulduğu 1960 yılından beri kızartma yağının hiçbir zaman tamamen çöpe atılmadığını ve 66 yıldır aynı yağ bazının kullanıldığını açıkladı.

66 yıldır aynı yağda kızartıyorlar! Ödüllü restoranın akıl almaz sırrı sosyal medyayı salladı

"BENZERSİZ BİR AROMA VERİYOR"

Üçüncü kuşak işletmeci Tsuchiya, onlarca yıldır yeniden kullanılan bu "yaşlanmış yağın", tavuklara yeni bir yağla asla taklit edilemeyecek "kompleks bir aroma" ve "benzersiz bir lezzet" kattığını savunuyor. Tsuchiya'ya göre rakiplerinin önüne geçmelerini sağlayan tek şey, bu nesilden nesile aktarılan özel yağ karışımı.

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66 yıldır aynı yağda kızartıyorlar! Ödüllü restoranın akıl almaz sırrı sosyal medyayı salladı

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Bu itirafın ardından sosyal medyada büyük bir tartışma başladı. Binlerce kullanıcı, restoranı insanların sağlığını tehlikeye atmakla suçladı ve 66 yıllık yağda tavuk pişirmenin bir "halk sağlığı skandalı" olduğunu ileri sürdü.

66 yıldır aynı yağda kızartıyorlar! Ödüllü restoranın akıl almaz sırrı sosyal medyayı salladı

Tepkiler üzerine restoran yönetimi, sistemin işleyişine dair teknik bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Verilen bilgiye göre; restoran personeli her gece yağdaki et kırıntılarını ve tortuları titizlikle filtreliyor. Ertesi gün ise bu eski yağın sadece küçük bir kısmı lezzet bazı olarak bırakılıyor ve üzerine tamamen taze yağ ekleniyor. Yani teknik olarak 1960 yılındaki ilk partiden kalma moleküller hala tavada dönüyor olsa da, yağ her gün yenilenmiş oluyor.

66 yıldır aynı yağda kızartıyorlar! Ödüllü restoranın akıl almaz sırrı sosyal medyayı salladı

DAİMİ ÇORBA GELENEĞİ YAĞDA İŞLER Mİ?

Aslında bu yöntem, Asya mutfağında oldukça yaygın olan ve onlarca yıl boyunca sürekli üzerine ekleme yapılarak kaynatılan "daimi çorba/et suyu" (master broth) geleneğine dayanıyor. Örneğin; Tokyo'daki ünlü Otafuku restoranı 70 yılı aşkın süredir, Bangkok'taki bir başka restoran ise 50 yıldır aynı çorba bazını kaynatıp müşterilerine sunuyor.

Ancak uzmanlar, "Yağ, çorba suyu gibi değildir" diyerek çok ciddi bir uyarıda bulunuyor.

66 yıldır aynı yağda kızartıyorlar! Ödüllü restoranın akıl almaz sırrı sosyal medyayı salladı

UZMANLAR UYARIYOR: KANSEROJEN MADDE!

Gıda uzmanları ve kimyagerler, bitkisel yağların defalarca ısıtılmasının yapısını bozduğunu vurguluyor. Yağın sürekli ısıtılması; trans yağ asitleri, akrilamid ve serbest radikaller gibi oldukça zararlı ve kanserojen maddelerin açığa çıkmasına neden oluyor. Uzmanlara göre, her gün taze yağ ile seyreltilse bile, bu zararlı bileşenlerin uzun vadedeki birikimi ve toksik etkileri tamamen engellenemiyor.

66 yıldır aynı yağda kızartıyorlar! Ödüllü restoranın akıl almaz sırrı sosyal medyayı salladı

50 YILDIR PİŞEN ÇORBA

Seyahat blog yazarı Daniel Pinto, Tayland'ı ziyaret ederek Bangkok'un ünlü restoranında 'hiç bitmeyen' lezzetleri tattı.

66 yıldır aynı yağda kızartıyorlar! Ödüllü restoranın akıl almaz sırrı sosyal medyayı salladı

Tayland'ın Bangkok şehrini ziyaret etti ve 1970'lerden beri sürekli bir pişirme sürecinin devam ettiği şehrin ünlü restoranını ziyaret etti. Aile işletmesi lokantanın dev wok'unun görüntülerini kaydettikten sonra Daniel, şu açıklamayı yaptı : "Bu çorba neredeyse 50 yıldır pişiriliyor. Yaklaşık 50 yıl önce yapılan aynı erişte çorbasını 1976'dan beri satıyor."

66 yıldır aynı yağda kızartıyorlar! Ödüllü restoranın akıl almaz sırrı sosyal medyayı salladı

Devam etti: "Sadece aynı tarif değil, aynı çorba. Temel olarak, başladıklarından beri pişirmeyi hiç bırakmadılar. Sadece malzemeleri ekledikçe ekliyorlar, böylece hiç bitmiyor."

66 yıldır aynı yağda kızartıyorlar! Ödüllü restoranın akıl almaz sırrı sosyal medyayı salladı

Restoranın içine girerken Daniel, övgülerini sıralayan bir duvarı gösterdi; bu övgüler arasında etkileyici bir şekilde 2018 ve 2019'da verilen Michelin önerileri de vardı. "Bu kadar çok ödül kazandıklarını düşünürsek, aslında oldukça mütevazı bir yer."

66 yıldır aynı yağda kızartıyorlar! Ödüllü restoranın akıl almaz sırrı sosyal medyayı salladı

Gerçekten de, Daniel'in ziyareti sırasında restoranın masalarında oturan çok az sayıda müşteri görülebiliyordu. "Bir saattir buradaydım ve tek bir turist bile görmedim," dedi Daniel bir kase dana suyuna dalmaya hazırlanırken.

66 yıldır aynı yağda kızartıyorlar! Ödüllü restoranın akıl almaz sırrı sosyal medyayı salladı

Daniel şunları ekledi: "Yerel olarak Nua Toon olarak bilinir ve oldukça taze malzemelerden, lezzetli yavaş pişirilmiş sığır etinden ve balık köftesinden yapılır."

66 yıldır aynı yağda kızartıyorlar! Ödüllü restoranın akıl almaz sırrı sosyal medyayı salladı

"Aslında biraz gergindim ama hiçbir şey olmadı."

66 yıldır aynı yağda kızartıyorlar! Ödüllü restoranın akıl almaz sırrı sosyal medyayı salladı

Daniel, çorbanın çok lezzetli olduğunu da sözlerine ekledi.

66 yıldır aynı yağda kızartıyorlar! Ödüllü restoranın akıl almaz sırrı sosyal medyayı salladı

Bu restoran, birçok kişi tarafından Tayland'ın ulusal yemeği olarak adlandırılıyor.

66 yıldır aynı yağda kızartıyorlar! Ödüllü restoranın akıl almaz sırrı sosyal medyayı salladı

Sosyal medyada bir kullanıcı "Tencere asla yıkanmıyor mu?" diye sordu.

66 yıldır aynı yağda kızartıyorlar! Ödüllü restoranın akıl almaz sırrı sosyal medyayı salladı

Ancak pişirme yöntemini destekleyen bir kişi şöyle açıkladı: "Sürekli pişiyor, bu yüzden muhtemelen tüketilmesi en güvenli çorba."

66 yıldır aynı yağda kızartıyorlar! Ödüllü restoranın akıl almaz sırrı sosyal medyayı salladı

Ve bir diğeri ekledi: "Bu, ailelerin yıllar önce yaptığı şeydi, Viktorya döneminde hiç bitmeyen bir güveçleri vardı (sürekli güveç olarak bilinirdi), bu sadece kaynatılır ve yendikçe yeni malzemeler eklenirdi."

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör