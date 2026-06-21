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66 yıldır aynı yağda kızartıyorlar! Ödüllü restoranın akıl almaz sırrı sosyal medyayı salladı
66 yıldır aynı yağda kızartıyorlar! Ödüllü restoranın akıl almaz sırrı sosyal medyayı salladı
Japonya'da ödüllü bir kızarmış tavuk restoranı, başarısının sırrını açıklayınca yer yerinden oynadı. 1960 yılından beri kızartma yağını hiç tamamen değiştirmediklerini söyleyen işletme sahibi, "Lezzetin sırrı bu yaşlanmış yağda" dedi. Ancak uzmanlar uyarıyor…
Giriş Tarihi: 21.06.2026 11:35
Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 11:42