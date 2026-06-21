66 yıldır aynı yağda kızartıyorlar! Ödüllü restoranın akıl almaz sırrı sosyal medyayı salladı

DAİMİ ÇORBA GELENEĞİ YAĞDA İŞLER Mİ?

Aslında bu yöntem, Asya mutfağında oldukça yaygın olan ve onlarca yıl boyunca sürekli üzerine ekleme yapılarak kaynatılan "daimi çorba/et suyu" (master broth) geleneğine dayanıyor. Örneğin; Tokyo'daki ünlü Otafuku restoranı 70 yılı aşkın süredir, Bangkok'taki bir başka restoran ise 50 yıldır aynı çorba bazını kaynatıp müşterilerine sunuyor.

Ancak uzmanlar, "Yağ, çorba suyu gibi değildir" diyerek çok ciddi bir uyarıda bulunuyor.