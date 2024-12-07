Trend Galeri Trend Yaşam 68 milyonluk dost kazığı! Vekalet verdi hayatının şokunu yaşadı

68 milyonluk dost kazığı! Vekalet verdi hayatının şokunu yaşadı

İş insanı Volkan Eren, 2019 yılında Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki 20 bin metrekare arsayı kendi adına satın almaları için vekalet verip, 67 milyon 500 bin TL ödeme yaptığı dostları tarafından dolandırıldı. Yaptığı ödeme ve verdiği vekalet karşılığında kendi adına herhangi bir arsa satın alımı yapılmadığını tapu kayıtlarından tespit edip dolandırıldığını anlayan Volkan Eren, ödediği 67 milyon 500 bin TL'yi geri ödemeleri için taraflarla senet sözleşmesi imzaladı. Senetler günü geldiğinde ödeme yapılmayınca da savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YUSUF ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 07.12.2024 06:36 Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 06:36
68 milyonluk dost kazığı! Vekalet verdi hayatının şokunu yaşadı

İstanbul'da yaşayan ve Kocaeli Çayırova'da cam imalatı işiyle uğraşan Volkan Eren'e (37), uzun zamandır tanıdığı kardeşler Y.E.P, Y.P, H.P. ve eşi H.P.'den Balıkesir Gömeç'te uygun fiyata 20 bin metrekarelik arsa önerisi geldi. Aile üyeleri genç iş insanına, "Kaçırılmayacak çok kıymetli bir arsa var, biz bu arsayı senin adına alalım" dedi.

68 milyonluk dost kazığı! Vekalet verdi hayatının şokunu yaşadı

DOSTLUKLARINA GÜVENDİ

Eren, kendisine daha önce de gayrimenkul alım satımında aracılık eden kardeşlere güvenerek arsayı almaya karar verdi. Arsayı alabilmek için İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'daki 5 dairesini sattı. Biriktirdiği altın ve dövizleri de ekleyen Eren toplam 67 milyon 500 bin Türk lirayı kardeşlere gönderdi. Kardeşlerden 2'sini de alım için vekalet veren Eren, alım için beklemeye başladı. Bir süre sonra kardeşlere, alımı sonra Eren, 'Konuştuğumuz gibi arsayı senin üzerine satın aldık' yanıtı aldı.

68 milyonluk dost kazığı! Vekalet verdi hayatının şokunu yaşadı

SATIN ALIM YAPILMADIĞINI ÖĞRENDİ

Alımı tapudan kontrol eden Eren, adına herhangi bir gayrimenkul ya da arsa alınmadığını gördü. Durumu sorduğu kardeşlerden ise tatmin edici bir cevap alamadı. Dolandırıldığını düşünen Volkan Eren, kardeşlerden verdiği paranın iadesini istedi. Kardeşler Eren'e 67 milyon 500 bin Türk lirasının 4 parçada ödeneceğini taahhüt eden 4 senet verdi.

68 milyonluk dost kazığı! Vekalet verdi hayatının şokunu yaşadı

SENETLER ÖDENMEYİNCE SAVCILIĞA BAŞVURDU

Vadesi gelen senetlerin ödemesini de alamayan genç iş insanı, güvenini kullanarak parasını alan Y.E.P, Y.P, H.P. ve H.P. hakkında "Nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve Güveni kötüye kullanmak" suçlamasıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

68 milyonluk dost kazığı! Vekalet verdi hayatının şokunu yaşadı

HESAP VERMELERİ GEREKİR

Yaşanan dolandırıcılık olayına ilişkin konuşan Avukat Turgay Hanedan, "Müvekkil, arkadaşlık, samimiyet ve dostluğunu kötüye kullanarak, organize bir şekilde hareket ederek dolandırmışlardır.

SON DAKİKA SON DAKİKA