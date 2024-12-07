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68 milyonluk dost kazığı! Vekalet verdi hayatının şokunu yaşadı

İş insanı Volkan Eren, 2019 yılında Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki 20 bin metrekare arsayı kendi adına satın almaları için vekalet verip, 67 milyon 500 bin TL ödeme yaptığı dostları tarafından dolandırıldı. Yaptığı ödeme ve verdiği vekalet karşılığında kendi adına herhangi bir arsa satın alımı yapılmadığını tapu kayıtlarından tespit edip dolandırıldığını anlayan Volkan Eren, ödediği 67 milyon 500 bin TL'yi geri ödemeleri için taraflarla senet sözleşmesi imzaladı. Senetler günü geldiğinde ödeme yapılmayınca da savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.