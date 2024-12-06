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7-8 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir Hava Durumu: Hafta sonu Ankara, İzmir ve İstanbul'da hava nasıl olacak, kar ve yağmur var mı?

Aralık ayında hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyrederken yurdun pek çok kesiminde yılın ilk kar yağışı gözlemlendi. Marmara Bölgesi başta olmak üzere pek çok noktada geçtiğimiz günlerde kuvvetli yağışlar meydana gelmişti. Hafta boyunca devam eden yağışın ardından, hafta sonu planı olan vatandaşlar Meteoroloji tahminlerini takibe aldı. Bu noktada, hafta sonu Ankara, İzmir ve İstanbul'da hava nasıl olacak, kar ve yağmur var mı sorusu araştırmalara konu oldu. İşte 7-8 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri…

Giriş Tarihi: 06.12.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 09:59
7-8 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir Hava Durumu: Hafta sonu Ankara, İzmir ve İstanbul’da hava nasıl olacak, kar ve yağmur var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahminleri doğrultusunda il il beklenen hava sıcaklıkları ve hava olayları araştırma konusu oldu. Yurdun bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunan Meteoroloji, yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinde devam edeceğini açıkladı. Peki, hafta sonu Ankara, İzmir ve İstanbul'da hava nasıl olacak, kar ve yağmur var mı? İşte 7-8 Aralık İstanbul Ankara İzmir hava durumu tahminleri ile beklenen tahmini sıcaklıklar…

7-8 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir Hava Durumu: Hafta sonu Ankara, İzmir ve İstanbul’da hava nasıl olacak, kar ve yağmur var mı?

7-8 ARALIK İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne'nin güney kesimlerinin yarın (cumartesi) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde ( İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların 13-14 derece civarında olması bekleniyor.

RÜZGAR: Doğu ve kuzeydoğu, akşam saatlerinden itibaren güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

7-8 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir Hava Durumu: Hafta sonu Ankara, İzmir ve İstanbul’da hava nasıl olacak, kar ve yağmur var mı?

7-8 ARALIK İZMİR HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Bölge geneli parçalı zamanla çok bulutlu, ilk saatlerden itibaren İzmir'in güney ve batı kesimleri ile Aydın çevreleri, öğle saatlerinden itibaren ise Çanakkale'nin batı kesimleri ile Balıkesir'in Edremit Körfezi çevreleri yerel sağanak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde Çanakkale'nin doğusu ile Balıkesir çevrelerinde pus yer yer sis hadisesi görülecek. Yağışlar; akşam saatlerinden sonra Aydın'ın kıyı kesimlerinde zaman zaman kuvvetli olacak.

HAVA SICAKLIĞI: 1 ila 3 derece artacak.

RÜZGAR: Kuzey kesimlerde doğu ve kuzeydoğudan, güney kesimlerde doğu ve güneydoğudan; ilk saatlerde hafif, zamanla orta kuvvette esecek.

UYARILAR
Yağışların; Aydın'ın kıyı kesimlerinde akşam saatlerinden sonra zaman zaman kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

7-8 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir Hava Durumu: Hafta sonu Ankara, İzmir ve İstanbul’da hava nasıl olacak, kar ve yağmur var mı?

7-8 ARALIK ANKARA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadisesi beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve doğu yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.

7-8 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir Hava Durumu: Hafta sonu Ankara, İzmir ve İstanbul’da hava nasıl olacak, kar ve yağmur var mı?

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güney kesimleri yağmur ve sağanak yağmurlu

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Burdur çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Antalya'nın batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 5°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 11°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 7°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 6°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerin pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 11°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı bulutlu

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