7 Aralık tarihine dikkat: Venüs Kova burcuna geçiyor! İlişkilerde yenilik rüzgarları esiyor…

Astrolojik açıdan yoğun geçecek olan Aralık ayı 12 burcu da etkileyecek olan gökyüzü olayları yaşatacak. 1 Aralık tarihinde yaşanan Yay burcundaki Yeni ay etkilerini hala sürdürürken 7 Aralık'ta aşk ve sevgi gezegeni olan Venüs, Kova burcuna geçiş yapıyor. Peki, bu geçiş 12 burcu nasıl etkileyecek? İşte detaylar…