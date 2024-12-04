Trend Galeri Trend Yaşam 7 Aralık tarihine dikkat: Venüs Kova burcuna geçiyor! İlişkilerde yenilik rüzgarları esiyor…

7 Aralık tarihine dikkat: Venüs Kova burcuna geçiyor! İlişkilerde yenilik rüzgarları esiyor…

Astrolojik açıdan yoğun geçecek olan Aralık ayı 12 burcu da etkileyecek olan gökyüzü olayları yaşatacak. 1 Aralık tarihinde yaşanan Yay burcundaki Yeni ay etkilerini hala sürdürürken 7 Aralık'ta aşk ve sevgi gezegeni olan Venüs, Kova burcuna geçiş yapıyor. Peki, bu geçiş 12 burcu nasıl etkileyecek? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 04.12.2024 13:32 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 13:32
7 Aralık tarihine dikkat: Venüs Kova burcuna geçiyor! İlişkilerde yenilik rüzgarları esiyor…

Venüs'ün bu geçişi ilişkilerde yenilik rüzgarları estirecek; geçmişte sizi iyi gelmeyen ilişkilerden sizleri kurtarıp yeniliklere 'merhaba!' demeye hazırlayacak.

7 Aralık tarihine dikkat: Venüs Kova burcuna geçiyor! İlişkilerde yenilik rüzgarları esiyor…

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ BURCU

Venüs'ün Kova burcuna geçişi Koç ve yükselen Koç burcunu ikili ilişkilerde biraz zorlayacak. Yakın çevrenizle olan iletişimde biraz zorluk yaşasanız da aşk hayatınız oldukça neşeli geçecek.

7 Aralık tarihine dikkat: Venüs Kova burcuna geçiyor! İlişkilerde yenilik rüzgarları esiyor…

Geçmişte olan ilişki ya da arkadaşlarınızla yeniden bir araya gelebilirsiniz.

7 Aralık tarihine dikkat: Venüs Kova burcuna geçiyor! İlişkilerde yenilik rüzgarları esiyor…

Aynı zamanda hayallerinize kavuşmak için yeni adımlar atabilir ve atmış olduğunuz bu adımlarda yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Romantik bir döneme girdiğiniz için kurmuş olduğunuz bu yeni arkadaşlıklar zaman ilerledikçe aşka dönüşebilir.

7 Aralık tarihine dikkat: Venüs Kova burcuna geçiyor! İlişkilerde yenilik rüzgarları esiyor…

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURCU

7 Aralık tarihinde yaşanacak olan bu geçiş, Boğa ve yükselen Boğa burcuna şans getirecek. Kariyer ve ilişki alanlarında yenilik ve değişimler yaşayacaksınız.

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