7 yıl hapsi isteniyordu! 15 suç kaydı olan şüpheli bakın nerede yakalandı…

Siirt'te 15 ayrı suçtan kaydı olan ve 7 yıl 11 ay hapis cezası istenilen firari suçlu M.Y.K'nın yakalanması için operasyon yapıldı. Şüphelinin gizlendiği yeri görenler şaştı kaldı…