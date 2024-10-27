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7 yıl hapsi isteniyordu! 15 suç kaydı olan şüpheli bakın nerede yakalandı…

Siirt'te 15 ayrı suçtan kaydı olan ve 7 yıl 11 ay hapis cezası istenilen firari suçlu M.Y.K'nın yakalanması için operasyon yapıldı. Şüphelinin gizlendiği yeri görenler şaştı kaldı…

DHA
Giriş Tarihi: 27.10.2024 16:54 Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 16:54
7 yıl hapsi isteniyordu! 15 suç kaydı olan şüpheli bakın nerede yakalandı…

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 ayrı suç kaydı olan ve hakkında toplam 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

7 yıl hapsi isteniyordu! 15 suç kaydı olan şüpheli bakın nerede yakalandı…

Ekipler, firari hükümlünün saklandığı adresi tespit edip operasyon düzenledi.

7 yıl hapsi isteniyordu! 15 suç kaydı olan şüpheli bakın nerede yakalandı…

Yapılan baskında M.Y.K., banyoda bulunan gizli bölmede saklanırken yakaladı.

7 yıl hapsi isteniyordu! 15 suç kaydı olan şüpheli bakın nerede yakalandı…

M.Y.K'nin saklandığı alanda yapılan aramada da 18 gram esrar ele geçirildi.

7 yıl hapsi isteniyordu! 15 suç kaydı olan şüpheli bakın nerede yakalandı…

Gözaltına alınan M.Y.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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