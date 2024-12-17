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78 yaşındaki adam tüm hastalıkları nasıl yendi? Ne tansiyon, ne şeker ne de kolesterolü kaldı: Bakın sırrı neymiş....

78 yaşındaki inşaat mühendisi Yaşar Dadak, tam 106 kilo iken hayatını değiştiren bir karar aldı ve Balkan şampiyonluğunu hiçbir ilaç kullanmadan kazandı! Dadak, hipertansiyon, kolesterol ve şeker hastalıklarını geride bırakıp yarışmaların zirvesine tırmanarak sporun gücünü gösterdi. 300'den fazla yarışa katıldı ve neredeyse tamamı şampiyonlukla sonuçlandı. Peki, hayatındaki bu büyük değişim nasıl gerçekleşti? İşte Yaşar Dadak'ın olağanüstü hikayesi!

Giriş Tarihi: 17.12.2024 08:38 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 08:43
78 yaşındaki adam tüm hastalıkları nasıl yendi? Ne tansiyon, ne şeker ne de kolesterolü kaldı: Bakın sırrı neymiş....

78 yaşındaki inşaat mühendisi Yaşar Dadak, 106 kilo olan ve hipertansiyon, kolesterol ve şeker hastalığından dolayı vücudunun rahatlaması için öneri üzerine spora başladı. Koşuya başladıktan sonra hem rahatsızlıklarından kurtuldu hem de 75 yaş grubunda koşu yarışmalarında şampiyon oldu.

78 yaşındaki adam tüm hastalıkları nasıl yendi? Ne tansiyon, ne şeker ne de kolesterolü kaldı: Bakın sırrı neymiş....

78 yaşındaki Konyalı inşaat mühendisi Yaşar Dadak, 2014 yılında 106 kilo ağırlığa ulaşırken hipertansiyon, kolesterol ve şeker hastalığına yakalandı. Yaşar Dadak'ın doktoru, ilaçların raporlu olacağını ve ömür boyu kullanması gerekebileceğini söyledi. Aynı zamanda spor yaparak rahatlayabileceğini söyledi.

78 yaşındaki adam tüm hastalıkları nasıl yendi? Ne tansiyon, ne şeker ne de kolesterolü kaldı: Bakın sırrı neymiş....

Bunun üzerine Dadak spor yapmaya başladı. Dadak daha sonra davet edildiği koşu yarışmasında birinci oldu ve 75 yaş grubunda Balkan Şampiyonluğuna yükseldi.

78 yaşındaki adam tüm hastalıkları nasıl yendi? Ne tansiyon, ne şeker ne de kolesterolü kaldı: Bakın sırrı neymiş....

TÜM İLAÇLARI ARDINDA BIRAKTI

78 yaşındaki Yaşar Dadak, 10 yıl önce dikkat etmediği kilolarının bir sonucu olarak bazı rahatsızlıkların ortaya çıktığını belirterek, "Kendimize çok fazla bakmadığımızdan, dikkat etmediğimizden, yediğimiz, içtiğimiz şeylerin belli olmadığından, özellikle akşam yemeklerini geç yediğimizden dolayı abur cubur 106 kiloluk bir insan düşünün. 2013 - 2014 yıllarında 106 kiloluk bir insandım.""

78 yaşındaki adam tüm hastalıkları nasıl yendi? Ne tansiyon, ne şeker ne de kolesterolü kaldı: Bakın sırrı neymiş....

Bir kat arası çıkarken iki kere dinlenmek zorundayım çünkü çok rahatsızım. Doktor bana şunu söyledi: "Kolesterol ve hipertansiyonunuz var ve bundan sonra bu ilaçlarla arkadaş olacaksın." "Ömrünün sonuna kadar da kullanacaksın" dedi. Bu beni çok üzdü ve etkiledi. Bir kişinin bir yere bağımlı olması çok rahatsız edicidir. Bu, yiyecek ve ilaç gibi şeyler olabilir. O sırada bir şeyler ararken çok sevdiğim arkadaşlarımdan biri, "Yaşar amca bir teknik var tıp dilinde, Konya'da öbölek dediğimiz bir şey asalak olarak ağaçlardan yetişen bir bitki, kayınvalidem onun çayını içti ve biraz da spor yaptı" dedi. Şu anda sağlıklı olduğunu söyledi."

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