78 yaşındaki adam tüm hastalıkları nasıl yendi? Ne tansiyon, ne şeker ne de kolesterolü kaldı: Bakın sırrı neymiş....

Bir kat arası çıkarken iki kere dinlenmek zorundayım çünkü çok rahatsızım. Doktor bana şunu söyledi: "Kolesterol ve hipertansiyonunuz var ve bundan sonra bu ilaçlarla arkadaş olacaksın." "Ömrünün sonuna kadar da kullanacaksın" dedi. Bu beni çok üzdü ve etkiledi. Bir kişinin bir yere bağımlı olması çok rahatsız edicidir. Bu, yiyecek ve ilaç gibi şeyler olabilir. O sırada bir şeyler ararken çok sevdiğim arkadaşlarımdan biri, "Yaşar amca bir teknik var tıp dilinde, Konya'da öbölek dediğimiz bir şey asalak olarak ağaçlardan yetişen bir bitki, kayınvalidem onun çayını içti ve biraz da spor yaptı" dedi. Şu anda sağlıklı olduğunu söyledi."