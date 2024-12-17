78 yaşındaki adam tüm hastalıkları nasıl yendi? Ne tansiyon, ne şeker ne de kolesterolü kaldı: Bakın sırrı neymiş....
78 yaşındaki inşaat mühendisi Yaşar Dadak, tam 106 kilo iken hayatını değiştiren bir karar aldı ve Balkan şampiyonluğunu hiçbir ilaç kullanmadan kazandı! Dadak, hipertansiyon, kolesterol ve şeker hastalıklarını geride bırakıp yarışmaların zirvesine tırmanarak sporun gücünü gösterdi. 300'den fazla yarışa katıldı ve neredeyse tamamı şampiyonlukla sonuçlandı. Peki, hayatındaki bu büyük değişim nasıl gerçekleşti? İşte Yaşar Dadak'ın olağanüstü hikayesi!
Giriş Tarihi: 17.12.2024 08:38
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 08:43