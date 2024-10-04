9. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ SON DAKİKA || Ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi çıktı mı, son durum ne?

9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri takip ediliyor. 2 aylık aranın ardından 1 Ekim'de çalışmalarına kaldığı yerden devam eden Meclis'in en önemli gündem başlıklarından biri de Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 39 maddelik 9. Yargı Paketi. Diğer adıyla Kamuoyunda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi denetimli serbestlik, ceza indirimi, infaz düzenlemesi gibi pek çok başlığı ele alıyor. Adalet hizmetlerinin etkinliğini artırma, yargısal süreçleri hızlandırma, suçla etkin mücadele sağlama, ceza adalet sistemini düzenlemeleri içeren yeni yargı paketi hakkında son açıklama Bakan Yılmaz Tunç'tan geldi. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi, yürürlüğe girdi mi, son durum ne? İşte, detaylar…

Giriş Tarihi: 04.10.2024 10:43 Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 10:43