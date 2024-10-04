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9. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ SON DAKİKA || Ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi çıktı mı, son durum ne?

9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri takip ediliyor. 2 aylık aranın ardından 1 Ekim'de çalışmalarına kaldığı yerden devam eden Meclis'in en önemli gündem başlıklarından biri de Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 39 maddelik 9. Yargı Paketi. Diğer adıyla Kamuoyunda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi denetimli serbestlik, ceza indirimi, infaz düzenlemesi gibi pek çok başlığı ele alıyor. Adalet hizmetlerinin etkinliğini artırma, yargısal süreçleri hızlandırma, suçla etkin mücadele sağlama, ceza adalet sistemini düzenlemeleri içeren yeni yargı paketi hakkında son açıklama Bakan Yılmaz Tunç'tan geldi. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi, yürürlüğe girdi mi, son durum ne? İşte, detaylar…

Giriş Tarihi: 04.10.2024 10:43 Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 10:43
9. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ SON DAKİKA || Ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi çıktı mı, son durum ne?

9. Yargı Paketi için Meclis görüşmeleri kaldığı yerden devam ediyor. 39 maddeden oluşan kanun teklifinin maddeleri ve içeriği belli olurken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yeni açıklama geldi. TBMM'nde 4/4 ceza indirimi, denetimli serbestlik, genel af konuları ile araştırılan 9. Yargı Paketi ile ilgili değerlendirmeler devam ediyor. Peki, 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, yürürlük tarihi belli oldu mu, ceza indirimi ve denetimli serbestlik var mı?

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ SON DAKİKA || Ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi çıktı mı, son durum ne?

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
TBMM Genel Kurul, yeni yasama yılının ilk mesaisini 2 Ekim Çarşamba günü başladı.

Çalışmalarına kaldığı yerden devam eden Meclis'in Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 39 maddelik 9. Yargı Paketi için görüşmeleri başladı.

9. Yargı Paketi Meclis'ten geçtikten sonra yürürlüğe girecek.

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ SON DAKİKA || Ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi çıktı mı, son durum ne?

9. YARGI PAKETİ İLE İLGİLİ BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA
Meclis tatile girmeden önce Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9. Yargı Paketi'nin TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildiğini anımsatarak, önümüzdeki günlerde de TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğini bildirdi.

Tunç, kanun teklifinin adalet hizmetlerinin etkinliğini artırma, yargısal süreçleri hızlandırma, suçla etkin mücadele sağlama, ceza adalet sistemini ve hukuki güvenliği güçlendirme, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesini sağlama, aile kurumunu güçlendirme, hukuk ve ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerinin alanlarını genişletme gibi önemli düzenlemeleri içerdiğini kaydetti.

Kanun teklifinin 39 maddeden oluştuğunu aktaran Tunç, "20 farklı kanunda değişiklik yapan 39 maddeden oluşan kanun teklifinin milletvekillerimizin takdiriyle uzlaşı içerisinde Gazi Meclisimizde kabul edileceğine yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ SON DAKİKA || Ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi çıktı mı, son durum ne?

9. YARGI PAKETİ SON DURUM
9. Yargı paketinden de bahseden Adalet Bakanı Tunç, 9. Yargı Paketi'nin Ekim ayına kaldığını belirterek, "Ekim ayında ilk işlerden biri olacak. 9. Yargı Paketi'nde önemli düzenlemeler var. Arabuluculuk sistemini daha da etkinleştirmeye yönelik, tecrübeli hukukçuların arabulucu olabilmesine yönelik düzenlemeler vardı. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini önemsiyoruz." dedi.

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ SON DAKİKA || Ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi çıktı mı, son durum ne?

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ
Soyadı düzenlemesi yapılacak
Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin bir değişiklik de yer alacak.
İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gelecek.
Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek.
Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek.
Hakim ve savcıların disiplin cezaları daha nesnel ölçütlere bağlanacak. Terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek.
Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.
Caydırıcılık açısından cezaların artırılması gündeme gelebilecek.

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