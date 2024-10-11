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9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA (11 EKİM 2024) | 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Hadım yasası, infaz düzenlemesi...

9. Yargı Paketi 2024 son dakika haberleri... TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışıyla 1 Ekim'de çalışmalarına kaldığı yerden devam ederken gözler Yargı Paketi çalışmalarına çevrildi. Kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yargı reformuna dair son dakika açıklamalarında bulunarak, cezasızlık algısının ortadan kaldırılması, iyi hal indirimi ve Hadım Yasası gibi konu başlıklarına değindi. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? İşte, tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 11.10.2024 08:10 Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 08:10
9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA 11 EKİM 2024 | 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Hadım yasası, infaz düzenlemesi...

TBMM Genel Kurul, yeni yasama yılının ilk mesaisine 2 Ekim Çarşamba günü başladı ve 9. Yargı Paketi için Meclis çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç denetimli serbestlik, cezasızlık algısının ortadan kaldırılması konusunda yaptıkları çalışmaların olduğunu anlattı. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi? İşte, son durum!

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA 11 EKİM 2024 | 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Hadım yasası, infaz düzenlemesi...

BAKAN TUNÇ'TAN YARGI REFORMU AÇIKLAMASI!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, MYK toplantısında özellikle yargı reformu ile ilgili yapılan çalışmaları anlattığını söyledi.

Bakan Tunç "Kasten öldürme ve yaralama suçlarında özellikle denetimli serbestlik uygulamalarının toplumda eleştiriye neden olduğunu görüyoruz. Tüm bu toplumdan gelen eleştirileri dikkate almak durumundayız. Özellikle toplumu suçtan korumalıyız" dedi.

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA 11 EKİM 2024 | 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Hadım yasası, infaz düzenlemesi...

CEZASIZLIK ALGISI ORTADAN KALKACAK

Özellikle toplumda cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını aktaran Tunç, milleti huzursuz eden suç şebekeleri, suç ve suçla mücadele konusunda kollukla beraber yargı teşkilatının mevzuat noktasındaki ihtiyacını da giderecek önemli çalışmaların gündemlerinde olduğunu belirtti.

Özellikle Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında birtakım önerilerinin olacağını dile getiren Bakan Tunç, öngörülebilir ve gecikmeyen, güvenilir adalet sisteminin tam anlamıyla tesisi konusunda yaptıkları çalışmaların olduğunu anlattı.

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA 11 EKİM 2024 | 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Hadım yasası, infaz düzenlemesi...

9. YARGI PAKETİ'NİN AYRINTILARI

Kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresi, her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyecek.

Arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip olanlar yazılı sınava girmeden arabuluculuk siciline kayıt olabilecek. Uzlaştırmacı olmak için hukuk mezunu olma şartı getirilecek.

Buluntu olması nedeniyle veya kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulü yeniden belirlenecek.

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA 11 EKİM 2024 | 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Hadım yasası, infaz düzenlemesi...

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

TBMM Genel Kurul, yeni yasama yılının ilk mesaisine 2 Ekim Çarşamba günü başladı.

Komisyonlarda görüşmeleri tamamlanan tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi ile 9. Yargı Paketi'nin görüşmelerine geçilecek.

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