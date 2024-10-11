9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA (11 EKİM 2024) | 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Hadım yasası, infaz düzenlemesi...

9. Yargı Paketi 2024 son dakika haberleri... TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışıyla 1 Ekim'de çalışmalarına kaldığı yerden devam ederken gözler Yargı Paketi çalışmalarına çevrildi. Kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yargı reformuna dair son dakika açıklamalarında bulunarak, cezasızlık algısının ortadan kaldırılması, iyi hal indirimi ve Hadım Yasası gibi konu başlıklarına değindi. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? İşte, tüm detaylar...