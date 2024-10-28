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9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ: Bakan Tunç'tan açıklamalar... 9. Yargı Paketi son durum nedir, ne zaman çıkacak, genel af var mı?

9. Yargı Paketi son dakika haberleri arasında takip ediliyor. Yeni yasama yılını hızlı karşılayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada gündem oldukça yoğun. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı salıya denk geldiği için o gün çalışma olmayacak. Kapılarını çarşamba günü açacak olan Meclis Genel Kurulu'nda yeni yargı paketi görüşülecek. 22 maddelik kanun teklifi hakkında son açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Peki, 9. Yargı Paketi son durum nedir, ne zaman çıkacak, ceza indirimi ve genel af gündeminde var mı?

Giriş Tarihi: 28.10.2024 16:10 Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 16:11
9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ: Bakan Tunç’tan açıklamalar... 9. Yargı Paketi son durum nedir, ne zaman çıkacak, genel af var mı?

Yeni yargı paketi çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu açıklaması Adaet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Yeni haftada oldukça yoğun gündemle toplanacak mecliste, 4/4 ceza indirimi, denetimli serbestlik, genel af konuları ile takip edilen 9. Yargı Paketi görüşülecek. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi olarak da bilinen kanun teklifi 22 maddeden oluşuyor. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi, son durum ne? İşte, 9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri...

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ: Bakan Tunç’tan açıklamalar... 9. Yargı Paketi son durum nedir, ne zaman çıkacak, genel af var mı?

TBMM'DE YOĞUN BİR HAFTA BAŞLIYOR!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada gündem oldukça yoğun. Meclis Genel Kurulu'nda 9. Yargı Paketi görüşülecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2025 yılı bütçesinin geneli üzerindeki görüşmeler başlayacak. Kurumlara dair görüşmeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi ile başlayacak.

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ: Bakan Tunç’tan açıklamalar... 9. Yargı Paketi son durum nedir, ne zaman çıkacak, genel af var mı?

9. YARGI PAKETİ GÖRÜŞÜLÜYOR!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı salıya denk geldiği için o gün çalışma olmayacak. Kapılarını çarşamba günü açacak olan genel kurul 9. yargı paketini ele alınacak.

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ: Bakan Tunç’tan açıklamalar... 9. Yargı Paketi son durum nedir, ne zaman çıkacak, genel af var mı?

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile;

Sosyal medyada hakarete uzlaşı olmayacak,

Mesleğinde yirmi yıl kıdeme sahip olan yazılı sınava girmeden ara bulucu olabilecek.

Kadınlar bekarlık soyadını evlendikten sonra kullanamayacak.

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ: Bakan Tunç’tan açıklamalar... 9. Yargı Paketi son durum nedir, ne zaman çıkacak, genel af var mı?

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

TBMM Genel Kurul, yeni yasama yılının başlangıcını 2 Ekim Çarşamba günü yaptı. Ardından komisyonlarda görüşmeleri tamamlanan tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi ile 9. Yargı Paketi'nin görüşmelerine geçilecek.

9. Yargı Paketi Meclis görüşmelerinde onaylandığı takdirde yürürlüğe girecek.

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