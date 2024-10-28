9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ: Bakan Tunç'tan açıklamalar... 9. Yargı Paketi son durum nedir, ne zaman çıkacak, genel af var mı?

9. Yargı Paketi son dakika haberleri arasında takip ediliyor. Yeni yasama yılını hızlı karşılayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada gündem oldukça yoğun. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı salıya denk geldiği için o gün çalışma olmayacak. Kapılarını çarşamba günü açacak olan Meclis Genel Kurulu'nda yeni yargı paketi görüşülecek. 22 maddelik kanun teklifi hakkında son açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Peki, 9. Yargı Paketi son durum nedir, ne zaman çıkacak, ceza indirimi ve genel af gündeminde var mı?