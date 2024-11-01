Trend Galeri Trend Yaşam

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA MECLİS'TE! Bakan Tunç açıkladı! 9. Yargı Paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak?

9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini aldı. 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. 39 maddeden oluşan ve 20 farklı kanunda değişiklik veya düzenleme yapan kanun teklifi hakkında son açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler, ceza indirimi ve denetimli serbestlik var mı?

Giriş Tarihi: 01.11.2024 07:54 Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 07:54
9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA MECLİS’TE! Bakan Tunç açıkladı! 9. Yargı Paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak?

9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği yakından takip ediliyor. Yeni haftada oldukça yoğun gündemle toplanan mecliste 9. Yargı Paketi görüşmeleri başladı. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin son açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler, son durum ne? İşte, 9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri...

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA MECLİS’TE! Bakan Tunç açıkladı! 9. Yargı Paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak?

9. YARGI PAKETİ SON DURUM
TBMM Genel Kurulu, kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin görüşmelerine başladı.

Haftalık çalışmasına 30 Ekim Çarşamba günü başlayacak Genel Kurul, kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alıyor.

Bu teklife göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda soru sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak.

Hakim ve Savcı Yardımcılığı Mülakatı'na çağrılacak aday sayısında değişiklik yapılacak, ilan edilen kadro sayısının bir katı fazlası aday, mülakata çağrılacak.

Buluntu olması nedeniyle veya kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulü yeniden belirlenecek.

Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak.

Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresi, her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyecek.

Arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip olanlar, yazılı sınava girmeden arabuluculuk siciline kayıt olabilecek. Uzlaştırmacı olmak için hukuk mezunu olma şartı getirilecek.

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA MECLİS’TE! Bakan Tunç açıkladı! 9. Yargı Paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak?

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile;

Sosyal medyada hakarete uzlaşı olmayacak,

Mesleğinde yirmi yıl kıdeme sahip olan yazılı sınava girmeden ara bulucu olabilecek.

Kadınlar bekarlık soyadını evlendikten sonra kullanamayacak.

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA MECLİS’TE! Bakan Tunç açıkladı! 9. Yargı Paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak?

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

TBMM Genel Kurul, yeni yasama yılının başlangıcını 2 Ekim Çarşamba günü yaptı. Ardından komisyonlarda görüşmeleri tamamlanan tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi ile 9. Yargı Paketi'nin görüşmelerine geçilecek.

9. Yargı Paketi Meclis görüşmelerinde onaylandığı takdirde yürürlüğe girecek.

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA MECLİS’TE! Bakan Tunç açıkladı! 9. Yargı Paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak?

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMALAR

Bakan Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM'de) basın mensuplarının sorularını yanıtlandırdı. Yargı Reformu Strateji Belgesi'yle ilgili bir soru üzerine Bakan Tunç, bu konudaki hazırlıkların son aşamada olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile son istişarelerin yapılacağını kamuoyuyla paylaştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik denetimli serbestlik uygulamaları, iyi halin kaldırılıp kaldırılmayacağı konusu, bazı suçlar bakımından denetimli serbestliğin olup olmayacağı konusu tüm bunlar Yargı Reformu Strateji Belgemizde sonuca bağlanacak." açıklamalarında bulundu.

SON DAKİKA SON DAKİKA