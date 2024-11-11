9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERİ: TBMM’de kabul edilerek yasalaştı! 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği neler, yürürlük tarihi ne zaman?

9. Yargı Paketi son dakika haberleri ile kamuoyunun yakından takip ettiği önemli gündem başlıkları arasında yerini aldı. Diğer bir ifadeyle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, düzenlemeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yargı paketinde uzlaştırma, arabuluculuk ve Hukuk Meslekleri Giriş Sınavı ile ilgili önemli düzenlemeler yapılırken evlenen kadının soyadına dair hüküm kaldırılıyor. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler, ceza indirimi ve denetimli serbestlik var mı? İşte, 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile ilgili son durum gelişmeleri...