Trend Galeri Trend Yaşam

9. YARGI PAKETİ SON DURUM || 9. yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek, maddeleri neler, ceza indirimi var mı?

TBMM Adalet Bakanlığı Komisyonu tarafından hazırlanan '9. Yargı Paketi', resmi olarak "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" olarak adlandırılıyor. Meclis'in 30 Temmuz'da tatile girmesi nedeniyle, 39 maddeden oluşan bu yargı paketinin Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacağı ve yürürlüğe gireceği konusu gündemde. Peki, 9. Yargı Paketi'nin içeriği ve maddeleri neler? Ceza indirimine dair bir düzenleme var mı? Bu sorulara yanıt aranmaya devam ediyor. Son olarak Bakan Tunç'tan konuyla ilişkin açıklamalar geldi. İşte, 9. Yargı Paketi ile ilgili en sıcak gelişmeler haberin devamında...

Giriş Tarihi: 10.10.2024 07:34 Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 07:37
9. YARGI PAKETİ SON DURUM || 9. yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek, maddeleri neler, ceza indirimi var mı?

Çalışmalarında sona doğru gelinen yeni yargı paketi için görüşmeler Ekim ayına kalmıştı. 9. Yargı Paketi için Meclis görüşmeleri geçtiğimiz hafta başlamasıyla birlikte Adalet Bakanı Tunç, iyi hal indirimi ve infaz yasası gibi önemli konular hakkında açıklamalarda bulundu. 2 Ekim itibarıyla çalışmalarına devam eden Meclis, 4/4 ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz yasası, iyi hal indirimi ve genel af gibi konuları ele alarak 9. Yargı Paketi'ni gündemin ilk sıralarında tutuyor. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, meclise geldi mi, son durum nedir?

9. YARGI PAKETİ SON DURUM || 9. yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek, maddeleri neler, ceza indirimi var mı?

BAKAN TUNÇ'TAN 9. YARGI PAKETİ İLE İLGİLİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR!

Bakan Tunç, TBMM'de basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Yargı Reformu Strateji Belgesi'yle ilgili bir soru üzerine Bakan Tunç, bu konudaki hazırlıkların son aşamada olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile son istişarelerin yapılacağını kamuoyuyla paylaştı.

9. YARGI PAKETİ SON DURUM || 9. yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek, maddeleri neler, ceza indirimi var mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik denetimli serbestlik uygulamaları, iyi halin kaldırılıp kaldırılmayacağı konusu, bazı suçlar bakımından denetimli serbestliğin olup olmayacağı konusu tüm bunlar Yargı Reformu Strateji Belgemizde sonuca bağlanacak." açıklamalarında bulundu.

9. YARGI PAKETİ SON DURUM || 9. yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek, maddeleri neler, ceza indirimi var mı?

Bakan Tunç, şu anda Meclis'in gündeminde 9. Yargı Paketi'nin olduğunu belirterek, açıklamalarına şu ifadelerle devam etti:

"10. Yargı Paketi ile ilgili hazırlıklarımız var. Hem 10. Yargı Paketi'nde hem de Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde ortaya konulacak özellikle ceza adaletiyle ilgili kısmı Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da konuşmalarında ifade ettiği 'toplumun huzur ve sükununu bozmaya yönelik' suçlardaki, o suçlarla mücadeleyi daha etkin hale getirebilmek için önemli düzenlemeler olacak. Bunu önümüzdeki süreçte hep beraber göreceğiz."

9. YARGI PAKETİ SON DURUM || 9. yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek, maddeleri neler, ceza indirimi var mı?

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

TBMM Genel Kurul, yeni yasama yılının ilk mesaisini 2 Ekim Çarşamba günü yaptı. Ardından komisyonlarda görüşmeleri tamamlanan tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi ile 9. Yargı Paketi'nin görüşmelerine geçilecek.

9. Yargı Paketi Meclis görüşmelerinde onaylandığı takdirde yürürlüğe girecek.

SON DAKİKA SON DAKİKA