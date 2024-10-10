9. YARGI PAKETİ SON DURUM || 9. yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek, maddeleri neler, ceza indirimi var mı?

Bakan Tunç, şu anda Meclis'in gündeminde 9. Yargı Paketi'nin olduğunu belirterek, açıklamalarına şu ifadelerle devam etti:

"10. Yargı Paketi ile ilgili hazırlıklarımız var. Hem 10. Yargı Paketi'nde hem de Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde ortaya konulacak özellikle ceza adaletiyle ilgili kısmı Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da konuşmalarında ifade ettiği 'toplumun huzur ve sükununu bozmaya yönelik' suçlardaki, o suçlarla mücadeleyi daha etkin hale getirebilmek için önemli düzenlemeler olacak. Bunu önümüzdeki süreçte hep beraber göreceğiz."