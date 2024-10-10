9. YARGI PAKETİ SON DURUM || 9. yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek, maddeleri neler, ceza indirimi var mı?

TBMM Adalet Bakanlığı Komisyonu tarafından hazırlanan '9. Yargı Paketi', resmi olarak "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" olarak adlandırılıyor. Meclis'in 30 Temmuz'da tatile girmesi nedeniyle, 39 maddeden oluşan bu yargı paketinin Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacağı ve yürürlüğe gireceği konusu gündemde. Peki, 9. Yargı Paketi'nin içeriği ve maddeleri neler? Ceza indirimine dair bir düzenleme var mı? Bu sorulara yanıt aranmaya devam ediyor. Son olarak Bakan Tunç'tan konuyla ilişkin açıklamalar geldi. İşte, 9. Yargı Paketi ile ilgili en sıcak gelişmeler haberin devamında...