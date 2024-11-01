96 kiloyu tek hareketle verdi! Sırrı 43 milyon kişiye ulaştı: "İlk 32 kiloyu nasıl verdiğimi anlamadım bile..."

Özel eğitim öğretmeni olarak çalışması onu kişisel olarak memnun etti, ancak fiziksel olarak çok zorlu bir süreçle karşılaştı. Çocuklar benim tutkumdur, ama ayakta durmak zordu. Dizlerim ve sırtım ağrıyordu. Her gün acı veriyordu.Fiziksel rahatsızlığı nedeniyle harekete geçti ve "O zaman kontrolü elime almam gerektiğine karar verdim.""

