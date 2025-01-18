Trend Galeri Trend Yaşam 98 yaşındaki Fidelya Yayla 2 yıl önce gaspçılardan kurtulmuştu! Kepçenin altın feci şekilde can verdi!

98 yaşındaki Fidelya Yayla 2 yıl önce gaspçılardan kurtulmuştu! Kepçenin altın feci şekilde can verdi!

Afyonkarahisar'da 2023 yılında evine giren hırsızlar tarafından elleri bağlandıktan sonra gasp edilen 98 yaşındaki yaşlı kadın sokakta yürürken kepçe diye adlandırılan iş makinesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İHA
Giriş Tarihi: 18.01.2025 14:56 Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 14:56
98 yaşındaki Fidelya Yayla 2 yıl önce gaspçılardan kurtulmuştu! Kepçenin altın feci şekilde can verdi!

Olay, Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.K. (40) idaresindeki iş makinesi, Özburun beldesinde geri manevra yaptığı sırada arkasından yaya olarak geçen Fidan Yayla'ya çarptı.

98 yaşındaki Fidelya Yayla 2 yıl önce gaspçılardan kurtulmuştu! Kepçenin altın feci şekilde can verdi!

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan Yayla kurtarılamadı.

98 yaşındaki Fidelya Yayla 2 yıl önce gaspçılardan kurtulmuştu! Kepçenin altın feci şekilde can verdi!

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.

İki yıl önce gaspçılardan kurtulan 98 yaşındaki kadın kepçenin altında can verdi

98 yaşındaki Fidelya Yayla 2 yıl önce gaspçılardan kurtulmuştu! Kepçenin altın feci şekilde can verdi!

Fidan Yayla'yı kamuoyunda 19 Ocak 2023'de evine giren hırsızlar tarafından yüzü başörtüsü ile kapatılıp ellerinden yattığı karyolasına bağlanıp 2 cumhuriyet altını ile 900 TL'sinin gasp edilmesiyle gündeme gelmişti.

98 yaşındaki Fidelya Yayla 2 yıl önce gaspçılardan kurtulmuştu! Kepçenin altın feci şekilde can verdi!
SON DAKİKA SON DAKİKA