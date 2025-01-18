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98 yaşındaki Fidelya Yayla 2 yıl önce gaspçılardan kurtulmuştu! Kepçenin altın feci şekilde can verdi!
98 yaşındaki Fidelya Yayla 2 yıl önce gaspçılardan kurtulmuştu! Kepçenin altın feci şekilde can verdi!
Afyonkarahisar'da 2023 yılında evine giren hırsızlar tarafından elleri bağlandıktan sonra gasp edilen 98 yaşındaki yaşlı kadın sokakta yürürken kepçe diye adlandırılan iş makinesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Giriş Tarihi: 18.01.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 14:56