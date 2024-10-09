9.YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ SON DAKİKA || Ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, yürürlüğe girdi mi?

9. Yargı Paketi 2024 son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. İki aylık aranın ardından geçiğimiz hafta çalışmalarına kaldığı yerden devam eden Meclis'in gündeminde Kamuoyunda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi olarak da bilinen 9. Yargı Paketi yer alıyor. Özellikle hükümlü ve ailelerinin takip ettiği paket denetimli serbestlik, ceza indirimi, infaz düzenlemesi gibi pek çok başlığı ele alan paket hakkında son dakika açıklaması Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Peki, 9. Yargı Paketi son durum nedir, ne zaman çıkacak, ceza indirimi ve genel af gündeminde var mı?