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9.YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ || O maddeler Meclis'te! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi?

9. Yargı Paketi 2024 son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili görüşmeler Meclis'te başladı. TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği hakkında son açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Denetimli serbestlik, ceza indirimi, infaz düzenlemesi gibi pek çok başlıkla araştırılan pakette son durum meral ediliyor. Peki, 9. Yargı Paketi son durum nedir, ne zaman çıkacak, ceza indirimi ve genel af gündeminde var mı?

Giriş Tarihi: 23.10.2024 07:34 Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 07:34
9.YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ || O maddeler Meclis’te! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis’e geldi mi?

Geçtiğimiz haftalarda yeni yargı paketi çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Bakan Tunç'un açıklamalarının ardından 9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Ekim ayı itibariyle mesaisine kaldığı yerden devam eden Meclis, 4/4 ceza indirimi, denetimli serbestlik, genel af konuları ile ülke gündemini meşgul eden 9. Yargı Paketi'ni değerlendiriyor. Söz konusu çalışmalar sürerken son açıklama Bakan Tunç'tan geldi. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi, son durum ne?

9.YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ || O maddeler Meclis’te! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis’e geldi mi?

BAKAN TUNÇ AÇIKLADI!

MYK toplantısının ardından yargı reformu ile ilgili ilgili çalışmaları anlattığını belirten Tunç, hazırlıkları süren yeni yargı reformu paketine ilişkin şu bilgi verdi:

9.YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ || O maddeler Meclis’te! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis’e geldi mi?

CEZASIZLIK ALGISI ORTADAN KALKACAK

Toplumda cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik önemli çalışmalarımız var. Milletimizi huzursuz eden suç şebekeleri ile mücadele suç ve suçla mücadele konusunda kollukla beraber yargı teşkilatımız özellikle hem mevzuat noktasındaki ihtiyacı da gidererek önümüzdeki dönemde çok önemli çalışmalarımız var.

9.YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ || O maddeler Meclis’te! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis’e geldi mi?

1,5 yıl önce başladığımız öngörülebilir ve gecikmeyen adalet sisteminin ve güvenilir adalet sisteminin tam anlamıyla tesisi konusunda çalışmamız var. Cumhurbaşkanımız 2024 ve 2028 yıllarını kapsayacak yargı reformunun Strateji belgesi hedefleri bi kamuoyuyla paylaşacak. Ceza adaleti sistemini suçların önlenmesi ve suçun soruşturulması konusundaki Etkinliği daha da artırmak ve cezaların caydırıcılığını artırma noktasındaki bir takım hedeflerimiz olacak.

9.YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ || O maddeler Meclis’te! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis’e geldi mi?

İYİ HAL YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Hukukçularımız, akademisyenlerimiz, uygulayıcımız ve milletvekillerimizle iyi hal indirimin devam edip etmeyeceği özellikle konusunu görüşeceğiz. Cezalarda alt ve üst sınır var. Hakim dosyaya göre sınırlar arasında karar veriyor. Bir de iyi hal indirimi olduğunda bazı suçlar bakımından özellikle kamuoyunun tepkisiyle karşı karşıya geliyoruz. Bunu tekrar gözden geçirmek gerekir. Bazı suçlar bakımından denetimli serbestlik uygulanır mı, uygulanmaz mı, ceza hukukçularımızla konuşmamız gerekir.

Kasten öldürme, kasten yaralama konusunda özellikle denetimli serbestlik uygulamaların toplumda eleştiriler olduğunu görüyoruz. Bunları dikkate almalıyız. Toplumu suçtan korumalıyız. Ceza hukukunun ve adaletinin amacı toplumu suçtan korumaktır.

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