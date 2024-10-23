9.YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ || O maddeler Meclis’te! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis’e geldi mi?

9. Yargı Paketi 2024 son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili görüşmeler Meclis'te başladı. TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği hakkında son açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Denetimli serbestlik, ceza indirimi, infaz düzenlemesi gibi pek çok başlıkla araştırılan pakette son durum meral ediliyor. Peki, 9. Yargı Paketi son durum nedir, ne zaman çıkacak, ceza indirimi ve genel af gündeminde var mı?