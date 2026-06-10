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A Milli Takım Dünya Kupası maç takvimi: Milli maç ne zaman, 2026 Dünya Kupası hangi tarihte başlıyor?

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı sürerken, A Milli Futbol Takımı'nın maç programı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Ay-yıldızlı ekibin oynayacağı karşılaşmaların tarihleri ve stadyum bilgileri merakla araştırılıyor. Dünya Kupası yolunda kritik öneme sahip mücadeleler, milli takımın turnuvadaki kaderini belirleyecek. A Milli Takım'ın güncel maç takvimi ve fikstürü yoğun ilgi görüyor.

Giriş Tarihi: 10.06.2026 17:14
A Milli Takım Dünya Kupası maç takvimi: Milli maç ne zaman, 2026 Dünya Kupası hangi tarihte başlıyor?

Futbolseverler, A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamındaki maçlarını yakından takip ediyor. Milli ekibin hangi tarihlerde sahaya çıkacağı ve karşılaşmaların nerede oynanacağı merak edilen konular arasında bulunuyor. Dünya Kupası heyecanının giderek arttığı süreçte gözler ay-yıldızlıların maç programına çevrildi. A Milli Takım'ın fikstürü ve maç detayları araştırılmaya devam ediyor.

A Milli Takım Dünya Kupası maç takvimi: Milli maç ne zaman, 2026 Dünya Kupası hangi tarihte başlıyor?

A MİLLİ TAKIM 2026 DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

İlk Maç:

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 14 Haziran 2026 Pazar günü TSİ 07.00'de Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma, Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda oynanacak.

A Milli Takım Dünya Kupası maç takvimi: Milli maç ne zaman, 2026 Dünya Kupası hangi tarihte başlıyor?

İkinci Maç:

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında 20 Haziran 2026 Cumartesi günü TSİ 06.00'da Paraguay ile karşılaşacak.

Mücadele, ABD'nin Santa Clara kentindeki Levi's Stadı'nda oynanacak.

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A Milli Takım Dünya Kupası maç takvimi: Milli maç ne zaman, 2026 Dünya Kupası hangi tarihte başlıyor?

Üçüncü ve Son Maç:

A Milli Futbol Takımı, D Grubu'ndaki son maçında turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek.

Grup liderliği açısından kritik önem taşıması beklenen mücadele, 26 Haziran 2026'da Türkiye saati ile 05.00'te başlayacak.

Ay-Yıldızlıların ABD karşısındaki bu önemli sınavı, Inglewood'da bulunan modern SoFi Stadium'da oynanacak.

A Milli Takım Dünya Kupası maç takvimi: Milli maç ne zaman, 2026 Dünya Kupası hangi tarihte başlıyor?

A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI KADROSU BELLİ OLDU!

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın 26 kişilik nihai kadrosu belli oldu.

Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen kadroda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör