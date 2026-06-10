A Milli Takım Dünya Kupası maç takvimi: Milli maç ne zaman, 2026 Dünya Kupası hangi tarihte başlıyor?

Futbolseverler, A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamındaki maçlarını yakından takip ediyor. Milli ekibin hangi tarihlerde sahaya çıkacağı ve karşılaşmaların nerede oynanacağı merak edilen konular arasında bulunuyor. Dünya Kupası heyecanının giderek arttığı süreçte gözler ay-yıldızlıların maç programına çevrildi. A Milli Takım'ın fikstürü ve maç detayları araştırılmaya devam ediyor.