Trend Galeri Trend Yaşam A101 AKTÜEL YENİ HAFTA! A101 18 Şubat kataloğu: Mikrodalga, yuvarlak fırın, çaycı, yorgan...

A101 aktüel 18 Şubat kataloğunda birçok farklı ürün avantajlı fiyatlarla raflardaki yerini alıyor. Haftanın Yıldızları ürünleri 14 Şubat itibarıyla raflardaki yerini alırken sepetler dolup taşıyor. Temizlik, hijyen ve temel gıda ürünlerinde indirimler dikkat çekiyor. Mikrodalga, yuvarlak fırın, çaycı, tost makinesi, bebek yorgan ve yastık, halı, plastik mutfak ürünleri, namaz elbisesi, boy aynası, katlanabilir masa, tekerlekli raf perşembe günü satışta olacak. İşte; 18 Şubat A101 aktüel kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 14.02.2026 14:13
A101 18 Şubat aktüel kataloğu yayımlandı. Haftanın Yıldızları ürünleri 14 Şubat itibarıyla raflardaki yerini alırken, indirimli temizlik, hijyen ve temel gıda ürünleri yoğun ilgi görüyor. Mikrodalga fırından tost makinesine, bebek ürünlerinden ev tekstiline kadar birçok seçenek perşembe günü satışta olacak.

