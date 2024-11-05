ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ 2024 | Amerika Birleşik Devletleri seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Anketler ne diyor?

2024 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri öncesi, seçim sonuçlarının açıklanacağı tarih ve saat büyük bir merakla mercek altına alındı. Oy kullanma işleminin sona ermesine az bir süre kala, seçmenler ve dünya genelindeki gözlemciler, son anketlere göre kimin zaferle ayrılacağını öğrenmek istiyor. Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump arasındaki yarış, şu an oldukça çekişmeli bir hale gelmiş durumda. Peki, ABD başkanlık seçimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak, anketlere göre kim önde?