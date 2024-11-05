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ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ 2024 | Amerika Birleşik Devletleri seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Anketler ne diyor?

2024 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri öncesi, seçim sonuçlarının açıklanacağı tarih ve saat büyük bir merakla mercek altına alındı. Oy kullanma işleminin sona ermesine az bir süre kala, seçmenler ve dünya genelindeki gözlemciler, son anketlere göre kimin zaferle ayrılacağını öğrenmek istiyor. Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump arasındaki yarış, şu an oldukça çekişmeli bir hale gelmiş durumda. Peki, ABD başkanlık seçimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak, anketlere göre kim önde?

Giriş Tarihi: 05.11.2024 19:01 Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 19:01
ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ 2024 | Amerika Birleşik Devletleri seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Anketler ne diyor?

2024 ABD başkanlık seçim sonuçları, dünya çapında gündemdeki yerini koruyor. Seçimlerin sonucunu belirleyecek olan yarışta, Demokratların adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump arasında kıyasıya bir mücadele sürüyor. Her iki adaydan biri, oy sayımının tamamlanmasının ardından, kesin sonuçların ilanıyla ABD'nin 47. başkanı olacak. Peki, 2024 başkanlık seçim sonuçları ne zaman duyurulacak? İşte, ABD başkanlık seçimi ile ilgili ayrıntılar haberin devamında…

ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ 2024 | Amerika Birleşik Devletleri seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Anketler ne diyor?

ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Amerika Birleşik Devletleri'nin 60. başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024 Salı günü yapılacak. Bu seçimde, Amerikan halkı Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti'nin adayları arasında bir tercih yapılacak. Oy verme işlemi 5 Kasım'da başladı ve şu ana kadar 75 milyondan fazla seçmen erken oy kullandı.

ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ 2024 | Amerika Birleşik Devletleri seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Anketler ne diyor?

2020 seçimlerinde tüm oyların sayılması yaklaşık 4 gün sürmüştü. Bu yıl da benzer bir süreç bekleniyor. Oy kullanma işlemi tamamlandıktan ve oy sayımına başlandıktan sonra, 2024 ABD başkanlık seçim sonuçlarının açıklanmasının 3-4 gün sürebileceği tahmin ediliyor.

ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ 2024 | Amerika Birleşik Devletleri seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Anketler ne diyor?

BAŞKANLIK YARIŞINDA TRUMP MI HARRİS Mİ KİM ÖNDE?

ABD başkanlık seçimlerine dair anketler, Trump ile Kamala Harris arasındaki rekabetin oldukça yakın geçtiğini ortaya koyuyor. Erken oy kullanma süreci devam ederken, ulusal çapta yapılan anketlerde her iki aday da birbirine yakın sonuçlar alıyor.

ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ 2024 | Amerika Birleşik Devletleri seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Anketler ne diyor?

Anketleri derleyen Real Clear Politics'e göre, Trump, Harris'e karşı yüzde 0,1'lik bir farkla önde görünüyor. Ancak, bu verilerin farklı anket şirketlerine göre değişiklik gösterdiği dikkat çekiyor. Örneğin, NY Times/Siena ve CNN anketlerinde yarış başa baş, Wall Street Journal anketinde ise Trump, Harris'i yüzde 3 oranında geride bırakıyor.

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