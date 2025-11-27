Trend Galeri Trend Yaşam ABD'de evcil hayvan endüstrisine ne kadar para harcandı? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen ABD'de evcil hayvan endüstrisine ne kadar para harcandı? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte 100 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 27.11.2025 22:24 Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 22:25
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan 2024 yılında ABD'de evcil hayvan endüstrisine ne kadar para harcandı? yanıtı araştırılıyor. İşte sorunun cevabı haberin devamında…

SORU: 2024 yılında ABD'de evcil hayvan endüstrisine ne kadar para harcandı?

CEVAP: 152 milyar dolar

