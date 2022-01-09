Acımasızca katledilen çocuğun katilinden şok sözler: 3 bebeği daha...

Geçtiğimiz aylarda, minik Star Hobson annesinin sevgilisi tarafından öldürülmüştü. Küçük kızın ölümüne neden olan Savannah Borckhill'in hapishanede mahkumlara '3 bebeği daha gömdüğünü' iddia ettiğini ve bu konuda şakalar yaptığı öğrenildi.

Brockhill'in "Evimin arkasına 3 bebek daha gömdüm" ifadelerinin her ne kadar korkunç bir şaka amacı taşıdığı düşünülse de yetkililer iddiayı araştırmaya başladı.

Olayı anlatan bir mahkum, Borckhill'in soğuk ve duygusuz olduğunu söyleyerek, "Onu bir kere bile ağlarken görmedim" dedi. Aynı zamanda pek çok mahkum, kızı öldürülürken hiçbir yapmayan anne Frankie Smith'in az ceza aldığını iddia ediyor.

Anne Smith, yalnızca 8 yıl ceza aldı. Annenin aldığı bu cezayı kamuoyu ve Smith'in ailesi bile 'şaşırtıcı derecede' yumuşak bulmuştu.