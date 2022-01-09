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Acımasızca katledilen çocuğun katilinden şok sözler: 3 bebeği daha...

İngiltere'de geçtiğimiz aylarda sevgilisinin 16 aylık kızı Star Hobson'u öldüren Savannah Brockhill'in hapishanede söyledikleri kan dondurduğu. Diğer mahkumlar acımasız katilin "3 bebeği daha arka bahçesine gömdüğüne" dair şakalar yaptığını söyledi.

Giriş Tarihi: 09.01.2022 12:11 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 12:11
Acımasızca katledilen çocuğun katilinden şok sözler: 3 bebeği daha...

Geçtiğimiz aylarda, minik Star Hobson annesinin sevgilisi tarafından öldürülmüştü. Küçük kızın ölümüne neden olan Savannah Borckhill'in hapishanede mahkumlara '3 bebeği daha gömdüğünü' iddia ettiğini ve bu konuda şakalar yaptığı öğrenildi.

Acımasızca katledilen çocuğun katilinden şok sözler: 3 bebeği daha...

Brockhill'in "Evimin arkasına 3 bebek daha gömdüm" ifadelerinin her ne kadar korkunç bir şaka amacı taşıdığı düşünülse de yetkililer iddiayı araştırmaya başladı.

Acımasızca katledilen çocuğun katilinden şok sözler: 3 bebeği daha...

Olayı anlatan bir mahkum, Borckhill'in soğuk ve duygusuz olduğunu söyleyerek, "Onu bir kere bile ağlarken görmedim" dedi. Aynı zamanda pek çok mahkum, kızı öldürülürken hiçbir yapmayan anne Frankie Smith'in az ceza aldığını iddia ediyor.

Acımasızca katledilen çocuğun katilinden şok sözler: 3 bebeği daha...

Anne Smith, yalnızca 8 yıl ceza aldı. Annenin aldığı bu cezayı kamuoyu ve Smith'in ailesi bile 'şaşırtıcı derecede' yumuşak bulmuştu.

Acımasızca katledilen çocuğun katilinden şok sözler: 3 bebeği daha...

Frankie Smith, şu anda ünlü seri Katil Rose West'in de kilitli olduğu New Hall'daki bir hapishanede tutuluyor. 'Mimlendiği' için ayrıca takip edilen kadın tek bir hücrede kalıyor.

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